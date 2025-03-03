Бюджетная и оригинальная закуска вместо "Шубы": что приготовить из сельди (видео)
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Вкусно и экономно
Сельдь вкусно есть просто так вместе с отварной картошечкой, или же готовить из нее салаты вроде "Шубы". Также эту рыбу используют в различных закусках и она всегда уместна на столе.
Сегодня мы хотим поделиться еще одним необычным способом подачи сельди. Речь идет о закуске в лаваше, рецепт которой опубликовали на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить рулет из лаваша с селедкой
Ингредиенты:
- сельдь;
- вареное яйцо;
- лук зеленый;
- лаваш;
Способ приготовления:
1. Лаваш намазать крем-сыром.
2.Яйцо натереть, выложить на лаваш.
3.Лук мелко нарезать, выложить рядом с яйцом.
4.Сельдь порезать на кусочки, выложить рядом с луком.
5.Плотно завернуть лаваш в рулет и нарезать на кусочки.