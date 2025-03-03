Бюджетная и оригинальная закуска вместо "Шубы": что приготовить из сельди (видео)

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Сельдь вкусно есть просто так вместе с отварной картошечкой, или же готовить из нее салаты вроде "Шубы". Также эту рыбу используют в различных закусках и она всегда уместна на столе.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним необычным способом подачи сельди. Речь идет о закуске в лаваше, рецепт которой опубликовали на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить рулет из лаваша с селедкой

Ингредиенты:

сельдь;

вареное яйцо;

лук зеленый;

лаваш;

Способ приготовления:

1. Лаваш намазать крем-сыром.

2.Яйцо натереть, выложить на лаваш.

3.Лук мелко нарезать, выложить рядом с яйцом.

4.Сельдь порезать на кусочки, выложить рядом с луком.

5.Плотно завернуть лаваш в рулет и нарезать на кусочки.