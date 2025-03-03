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Якщо набридли звичайні котлети: як приготувати кордон-блю з курятини (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт апетитних котлеток з начинкою
Рецепт апетитних котлеток з начинкою. Фото 24tv.ua

Ці котлети готуються з курячої грудки, з начинкою з шинки та сиру

Ми розповідали, як приготувати апетитний паштет. Це чудова закуска, яка врятує вас у випадку, коли треба перекусити смачно і ситно. Тепер ділимось рецептом оригінальних котлет, які точно варто приготувати, якщо звичайні вам набридли.

Ця страва готується з курячої грудки, а начинкою виступають шинка на сир. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valeriia.cooking.

Інгредієнти:

  • Філе стегна без шкірки та кістки — 1 упаковка
  • Шинка — 100 г
  • Сир — 100 г
  • Сіль/перець — до смаку
  • Борошно
  • Яйця
  • Кукурудзяні пластівці без цукру

Спосіб приготування:

  1. Філе стегна зачищаємо від можливих плівок. Розстеляємо шматочки під харчовою плівкою та ретельно відбиваємо з обох боків.
  2. З обох сторін відбиті шматочки солимо та перчимо. Це буде наша основа для рулетиків.
  3. На кожен шматочок відбитого філе викладаємо шинку та сир. Закручуємо в щільний рулет, за необхідності закріплюємо його зубочисткою.
  4. Кожен рулетик обвалюємо в борошні, далі в яйці та в подрібнених пластівцях. Робимо заготовки з усіх інгредієнтів.
  5. На розігрітій сковорідці котлети обсмажуємо до золотистої скоринки. Тоді дістаємо зубочистки (котлети уже не розваляться), перекладаємо у форму для випічки та випікаємо у розігрітій до 180° духовці 20-25 хвилин.

Такі котлети ідеально пасують до будь-якого гарніру, який вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачні ліниві чебуреки.

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