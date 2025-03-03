Якщо набридли звичайні котлети: як приготувати кордон-блю з курятини (відео)
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Ці котлети готуються з курячої грудки, з начинкою з шинки та сиру
Ми розповідали, як приготувати апетитний паштет. Це чудова закуска, яка врятує вас у випадку, коли треба перекусити смачно і ситно. Тепер ділимось рецептом оригінальних котлет, які точно варто приготувати, якщо звичайні вам набридли.
Ця страва готується з курячої грудки, а начинкою виступають шинка на сир. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valeriia.cooking.
Інгредієнти:
- Філе стегна без шкірки та кістки — 1 упаковка
- Шинка — 100 г
- Сир — 100 г
- Сіль/перець — до смаку
- Борошно
- Яйця
- Кукурудзяні пластівці без цукру
Спосіб приготування:
- Філе стегна зачищаємо від можливих плівок. Розстеляємо шматочки під харчовою плівкою та ретельно відбиваємо з обох боків.
- З обох сторін відбиті шматочки солимо та перчимо. Це буде наша основа для рулетиків.
- На кожен шматочок відбитого філе викладаємо шинку та сир. Закручуємо в щільний рулет, за необхідності закріплюємо його зубочисткою.
- Кожен рулетик обвалюємо в борошні, далі в яйці та в подрібнених пластівцях. Робимо заготовки з усіх інгредієнтів.
- На розігрітій сковорідці котлети обсмажуємо до золотистої скоринки. Тоді дістаємо зубочистки (котлети уже не розваляться), перекладаємо у форму для випічки та випікаємо у розігрітій до 180° духовці 20-25 хвилин.
Такі котлети ідеально пасують до будь-якого гарніру, який вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачні ліниві чебуреки.