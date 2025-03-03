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Если надоели обычные котлеты: как приготовить кордон-блю из курятины (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитных котлеток с начинкой
Рецепт аппетитных котлеток с начинкой. Фото 24tv.ua

Эти котлеты готовятся из куриной грудки, с начинкой из ветчины и сыра

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет. Это отличная закуска, которая спасет вас в случае, когда нужно перекусить вкусно и сытно. Теперь делимся рецептом оригинальных котлет, которые точно следует приготовить, если обычные вам надоели.

Это блюдо готовится из куриной грудки, а начинкой выступают ветчина на сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking.

Ингредиенты:

  • Филе бедра без кожуры и кости — 1 упаковка
  • Ветчина — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Соль/перец — по вкусу
  • Мука
  • Яйца
  • Кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления:

  1. Филе бедра зачищаем от возможных пленок. Расстилаем кусочки под пищевой пленкой и тщательно отбиваем с обеих сторон.
  2. С обеих сторон отбитые кусочки солим и перчим. Это будет наша база для рулетиков.
  3. На каждый кусочек отбитого филе выкладываем ветчину и творог. Закручиваем в плотный рулет, при необходимости закрепляем его зубочисткой.
  4. Каждый рулетик обваливаем в муке, далее в яйце и в измельченных хлопьях. Делаем заготовки из всех ингредиентов.
  5. На разогретой сковороде котлеты обжариваем до золотистой корочки. Тогда достаем зубочистки (котлеты уже не развалятся), перекладываем в форму для выпечки и выпекаем в разогретой до 180° духовке 20-25 минут.

Такие котлеты идеально подходят к любому гарниру, который вам нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые чебуреки.

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#Рецепт #Сыр #Ветчина #Котлеты