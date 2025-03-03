Если надоели обычные котлеты: как приготовить кордон-блю из курятины (видео)

Эти котлеты готовятся из куриной грудки, с начинкой из ветчины и сыра

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет. Это отличная закуска, которая спасет вас в случае, когда нужно перекусить вкусно и сытно. Теперь делимся рецептом оригинальных котлет, которые точно следует приготовить, если обычные вам надоели.

Это блюдо готовится из куриной грудки, а начинкой выступают ветчина на сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking.

Ингредиенты:

Филе бедра без кожуры и кости — 1 упаковка

Ветчина — 100 г

Сыр — 100 г

Соль/перец — по вкусу

Мука

Яйца

Кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления:

Филе бедра зачищаем от возможных пленок. Расстилаем кусочки под пищевой пленкой и тщательно отбиваем с обеих сторон. С обеих сторон отбитые кусочки солим и перчим. Это будет наша база для рулетиков. На каждый кусочек отбитого филе выкладываем ветчину и творог. Закручиваем в плотный рулет, при необходимости закрепляем его зубочисткой. Каждый рулетик обваливаем в муке, далее в яйце и в измельченных хлопьях. Делаем заготовки из всех ингредиентов. На разогретой сковороде котлеты обжариваем до золотистой корочки. Тогда достаем зубочистки (котлеты уже не развалятся), перекладываем в форму для выпечки и выпекаем в разогретой до 180° духовке 20-25 минут.

Такие котлеты идеально подходят к любому гарниру, который вам нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые чебуреки.