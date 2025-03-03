Если надоели обычные котлеты: как приготовить кордон-блю из курятины (видео)
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Эти котлеты готовятся из куриной грудки, с начинкой из ветчины и сыра
Мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет. Это отличная закуска, которая спасет вас в случае, когда нужно перекусить вкусно и сытно. Теперь делимся рецептом оригинальных котлет, которые точно следует приготовить, если обычные вам надоели.
Это блюдо готовится из куриной грудки, а начинкой выступают ветчина на сыр. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking.
Ингредиенты:
- Филе бедра без кожуры и кости — 1 упаковка
- Ветчина — 100 г
- Сыр — 100 г
- Соль/перец — по вкусу
- Мука
- Яйца
- Кукурузные хлопья без сахара
Способ приготовления:
- Филе бедра зачищаем от возможных пленок. Расстилаем кусочки под пищевой пленкой и тщательно отбиваем с обеих сторон.
- С обеих сторон отбитые кусочки солим и перчим. Это будет наша база для рулетиков.
- На каждый кусочек отбитого филе выкладываем ветчину и творог. Закручиваем в плотный рулет, при необходимости закрепляем его зубочисткой.
- Каждый рулетик обваливаем в муке, далее в яйце и в измельченных хлопьях. Делаем заготовки из всех ингредиентов.
- На разогретой сковороде котлеты обжариваем до золотистой корочки. Тогда достаем зубочистки (котлеты уже не развалятся), перекладываем в форму для выпечки и выпекаем в разогретой до 180° духовке 20-25 минут.
Такие котлеты идеально подходят к любому гарниру, который вам нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые чебуреки.