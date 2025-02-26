Така баночка повинна бути у вашому холодильнику: дешевий перекус на всі випадки життя (відео)

Цим паштетом дуже зручно перекушувати

Коли потрібно ситно і швидко перекусити, на поміч приходять заготовки. Ми розповідали, як приготувати смачні вареники з капустою. Тепер ділимось рецептом чудового консервованого паштету.

Ця консерва дуже виручає, коли приходять несподівані гості, або потрібно швидко поїсти. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

Печінка — 450 г

Підчеревина свиняча — 450 г

Молоко — 100-150 мл

Селера корінь — 100 г

Цибуля — 100 г

Перець чорний мелений — 1/3 ч. л.

Мускатний горіх — 1/3 ч. л.

Коріандр мелений — 1/2 ч. л.

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Підчеревину потрібно порізати крупними шматками та покласти в каструлю разом з селерою і цибулею. Залити водою так щоб, м’ясо покрилось на 2 см. Варимо 1,5-2 години, за 30 хвилин до кінця варіння додаємо 1/3 ч. л. солі. Печінку ріжемо крупними шматками, заливаємо молоком і ставимо в холодильник. Коли підчеревина звариться, виймаємо її і овочі з бульйону, щоб остигали. Печінку відціджуємо і обсмажуємо на смальці до рум'яної скоринки. Коли все охолоне, підчеревину, печінку і варені овочі перемелюємо на м'ясорубці з паштетною насадкою або перебиваємо блендером. Додаємо спеції і гарно вимішуємо Якщо маса виходить занадто густа, в неї можна додати бульйону, в якому варилась почеревина. Перекладаємо в баночки, гарно притрамбовуючи. Наверх кожної баночки кладемо декілька листочків розмарину і вдавлюємо їх в паштет. Накриваємо кришками і ставимо в деко, застелене фольгою. Накриваємо ще одним шаром фольги і ставимо в холодну духовку. Вмикаємо її на 150°C і стерилізуємо баночки (200 мл — 1 година 30 хвилин). Після цього вимикаємо духовку і залишаємо там банки ще на 15-20 хвилин.

Зберігати такий паштет потрібно в холодильнику, не більше трьох місяців. Також ми розповідали, як із печінки приготувати смачний тортик.