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Найпростіший варіант сніданку: що приготувати з лаваша та яєць (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Чудовий, ситний сніданок для всієї родини
Чудовий, ситний сніданок для всієї родини. Фото 1000.menu

Така страва готується легко та подобається всім

Сніданок — це важлива частина дня, і варіантів, як його приготувати, безліч. Це може бути корисна вівсянка з фруктами, ситний омлет або ж щось швидке й смачне, як закуска з лаваша, яєць та сиру.

Така страва не тільки смачна, але й неймовірно проста у приготуванні. Лаваш стає чудовою основою для начинки з яєць і сиру, а поєднання цих інгредієнтів створює ідеальний баланс смаку і ситності. Вона чудово підходить для сніданку, додаючи енергії на весь день. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати закуску з лаваша та яєць

Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 1 тортилья;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 50 г томату;
  • 30 г сиру;
  • зелень — за смаком;

Спосіб приготування:

1.На розігріту сковороду налити олію, додати яйце, а потім відразу покласти зверху тортилью, притискаючи її, щоб вона прилипла до яйця та утворився цілісний млинець.

2.Перевернути тортилью, викласти начинку з томатів, сиру та зелені.

3.Дати сиру розплавитись і прогріти все під кришкою.

4.Розрізати навпіл і можна їсти.

Теги:
#Овочі #Лаваш #Готуємо вдома #Яйця