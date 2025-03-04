Найпростіший варіант сніданку: що приготувати з лаваша та яєць (відео)
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Така страва готується легко та подобається всім
Сніданок — це важлива частина дня, і варіантів, як його приготувати, безліч. Це може бути корисна вівсянка з фруктами, ситний омлет або ж щось швидке й смачне, як закуска з лаваша, яєць та сиру.
Така страва не тільки смачна, але й неймовірно проста у приготуванні. Лаваш стає чудовою основою для начинки з яєць і сиру, а поєднання цих інгредієнтів створює ідеальний баланс смаку і ситності. Вона чудово підходить для сніданку, додаючи енергії на весь день. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".
Як приготувати закуску з лаваша та яєць
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 1 тортилья;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 50 г томату;
- 30 г сиру;
- зелень — за смаком;
Спосіб приготування:
1.На розігріту сковороду налити олію, додати яйце, а потім відразу покласти зверху тортилью, притискаючи її, щоб вона прилипла до яйця та утворився цілісний млинець.
2.Перевернути тортилью, викласти начинку з томатів, сиру та зелені.
3.Дати сиру розплавитись і прогріти все під кришкою.
4.Розрізати навпіл і можна їсти.