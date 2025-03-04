Самый простой вариант завтрака: что приготовить из лаваша и яиц (видео)
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Такое блюдо готовится легко и нравится всем
Завтрак – это немаловажная часть дня, и вариантов, как его приготовить, множество. Это может быть полезная овсянка с фруктами, сытный омлет или что-то быстрое и вкусное, как закуска из лаваша, яиц и сыра.
Такое блюдо не только вкусное, но и невероятно простое в приготовлении. Лаваш становится отличным основанием для начинки из яиц и сыра, а сочетание этих ингредиентов создает идеальный баланс вкуса и сытности. Она отлично подходит для завтрака, добавляя энергии на весь день. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице talli_sun.
Как приготовить закуску из лаваша и яиц
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1 тортилья;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 50 г томата;
- 30 г сыра;
- зелень – по вкусу;
Способ приготовления:
1.На разогретую сковороду налить масло, добавить яйцо, а затем сразу положить сверху тортилью, прижимая ее, чтобы она прилипло к яйцу и образовался цельный блинчик.
2.Перевернуть тортилью, выложить начинку из томатов, сыра и зелени.
3.Дать сыру расплавиться и прогреть все под крышкой.
4.Разрезать пополам и можно есть.