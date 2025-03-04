Самый простой вариант завтрака: что приготовить из лаваша и яиц (видео)

Такое блюдо готовится легко и нравится всем

Завтрак – это немаловажная часть дня, и вариантов, как его приготовить, множество. Это может быть полезная овсянка с фруктами, сытный омлет или что-то быстрое и вкусное, как закуска из лаваша, яиц и сыра.

Такое блюдо не только вкусное, но и невероятно простое в приготовлении. Лаваш становится отличным основанием для начинки из яиц и сыра, а сочетание этих ингредиентов создает идеальный баланс вкуса и сытности. Она отлично подходит для завтрака, добавляя энергии на весь день. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице talli_sun.

Как приготовить закуску из лаваша и яиц

Ингредиенты:

1 яйцо;

1 тортилья;

1 столовая ложка оливкового масла;

50 г томата;

30 г сыра;

зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

1.На разогретую сковороду налить масло, добавить яйцо, а затем сразу положить сверху тортилью, прижимая ее, чтобы она прилипло к яйцу и образовался цельный блинчик.

2.Перевернуть тортилью, выложить начинку из томатов, сыра и зелени.

3.Дать сыру расплавиться и прогреть все под крышкой.

4.Разрезать пополам и можно есть.