Маринуємо капусту з морквою: за цим рецептом вона виходить хрустка і без гіркоти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рецепт ідеальної маринованої капусти
Рецептів приготування капусти існує безліч. Дехто надає перевагу класичним рецептам, інші — люблять експериментувати, заквашуючи овоч з журавлиною, яблуками або медом. При цьому, головне — дотримуватися технологій, щоб капуста не гірчила.
Сьогодні ми хочем поділитися рецептом приготування капусти, яка вийде у всіх. Овоч виходить хрустким та соковитим. А опублікували його на Instagram-сторінці "alin withkitchen".
Як замаринувати капусту з морквою
Інгредієнти:
- капуста;
- морква;
- лавровий лист – 2 шт./у банку;
- духмяний перець – 2 горошини у банку;
- чорний перець горошок – 2 шт./у банку;
Інгредієнти для розсолу на літр води:
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Капусту помити, нашаткувати, залити окропом та залишити на ніч.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.З капусти відтиснути воду, змішати капусту з морквою.
4.На дно банки викласти лаврове листя та перець.
5.Викласти капусту, щільно утрамбовуючи.
6.Зробити маринад та залити ним капусту.
7.Закрити кришкою.