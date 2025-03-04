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Маринуємо капусту з морквою: за цим рецептом вона виходить хрустка і без гіркоти (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Готується швидко та просто
Готується швидко та просто. Фото ru.freepik.com

Рецепт ідеальної маринованої капусти

Рецептів приготування капусти існує безліч. Дехто надає перевагу класичним рецептам, інші — люблять експериментувати, заквашуючи овоч з журавлиною, яблуками або медом. При цьому, головне — дотримуватися технологій, щоб капуста не гірчила.

Сьогодні ми хочем поділитися рецептом приготування капусти, яка вийде у всіх. Овоч виходить хрустким та соковитим. А опублікували його на Instagram-сторінці "alin withkitchen".

Як замаринувати капусту з морквою

Інгредієнти:

  • капуста;
  • морква;
  • лавровий лист – 2 шт./у банку;
  • духмяний перець – 2 горошини у банку;
  • чорний перець горошок – 2 шт./у банку;

Інгредієнти для розсолу на літр води:

  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Капусту помити, нашаткувати, залити окропом та залишити на ніч.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.З капусти відтиснути воду, змішати капусту з морквою.

4.На дно банки викласти лаврове листя та перець.

5.Викласти капусту, щільно утрамбовуючи.

6.Зробити маринад та залити ним капусту.

7.Закрити кришкою.

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#Закуска #Квашена капуста #Готуємо вдома