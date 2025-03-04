Маринуем капусту с морковью: по этому рецепту она выходит хрустящей и без горечи (видео)

Рецепт идеальной маринованой капусты

Рецептов приготовления капусты существует множество. Некоторые предпочитают классические рецепты, другие — любят экспериментировать, заквашивая овощ с клюквой, яблоками или медом. При этом, главное, соблюдать технологии, чтобы капуста не горчила.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления капусты, которая получится у всех. Овощ получается хрустящим и сочным. А опубликовали его на Instagram-странице "alin withkitchen".

Как замариновать капусту с морковью

Ингредиенты:

капуста;

морковь;

лавровый лист – 2 шт./в банке;

душистый перец – 2 горошины в банке;

черный перец горошек – 2 шт./в банке;

Ингредиенты для рассола на литр воды:

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Капусту помыть, нашинковать, залить кипятком и оставить на ночь.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Из капусты отжать воду, смешать капусту с морковью.

4.На дно банки выложить лавровые листья и перец.

5. Выложить капусту, плотно утрамбовывая.

6. Сделать маринад и залить им капусту.

7.Закрыть крышкой.