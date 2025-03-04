Маринуем капусту с морковью: по этому рецепту она выходит хрустящей и без горечи (видео)
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Рецепт идеальной маринованой капусты
Рецептов приготовления капусты существует множество. Некоторые предпочитают классические рецепты, другие — любят экспериментировать, заквашивая овощ с клюквой, яблоками или медом. При этом, главное, соблюдать технологии, чтобы капуста не горчила.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления капусты, которая получится у всех. Овощ получается хрустящим и сочным. А опубликовали его на Instagram-странице "alin withkitchen".
Как замариновать капусту с морковью
Ингредиенты:
- капуста;
- морковь;
- лавровый лист – 2 шт./в банке;
- душистый перец – 2 горошины в банке;
- черный перец горошек – 2 шт./в банке;
Ингредиенты для рассола на литр воды:
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Капусту помыть, нашинковать, залить кипятком и оставить на ночь.
2.Моркву натереть на большой терке.
3.Из капусты отжать воду, смешать капусту с морковью.
4.На дно банки выложить лавровые листья и перец.
5. Выложить капусту, плотно утрамбовывая.
6. Сделать маринад и залить им капусту.
7.Закрыть крышкой.