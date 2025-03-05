Феєрія кольору та смаку: цей салат з буряка та сиру не залишить гостей байдужим (відео)

Легкість та користь в одній тарілці

Буряковий салат із фетою та руколою — це яскравий, корисний і надзвичайно смачний варіант легкої страви, у якій поєднано ніжність сиру, соковитість буряка та пікантність заправки.Завдяки простоті приготування та гармонійному поєднанню інгредієнтів він стане улюбленою стравою для тих, хто цінує здорове харчування без зайвих зусиль.

Рецептом салату поділився блогер mil_alexx_pp.

Інгредієнти:

140 г вареного буряка

50 г сиру фета (можна замінити на сир з пліснявою)

40 г оливок

50 г руколи

Для заправки

2 ч.л меду

2 ч.л оливкової олії

2 ч.л зернистої гірчиці

Етапи приготування:

1. Відварюємо буряк, нарізаємо кубиками. Також кубиками нарізаємо фету, розрізаємо навпіл оливки, промиваємо руколу.

2. В тарілку викладаємо спершу руколу, далі оливки та фету, після буряк.

3. Змішуємо рідкий мед, оливкову олію і зернисту гірчицю. Поливаємо салат і відразу ж подаємо на стіл.