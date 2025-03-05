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Феерия цвета и вкуса: этот салат из свеклы и сыра не оставит гостей равнодушным (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный и необычный салат
Вкусный и необычный салат. Фото Коллаж "Телеграф"

Легкость и польза в одной тарелке

Свекольный салат с фетой и рукколой – это яркий, полезный и необыкновенно вкусный вариант легкого блюда, в котором сочетается нежность сыра, сочность свеклы и пикантность заправки. Благодаря простоте приготовления и гармоничному сочетанию ингредиентов он станет любимым блюдом для тех, кто ценит здоровое питание без лишних хлопот.

Рецептом салата поделился блоггер mil_alexx_pp.

Ингредиенты:

  • 140 г вареной свеклы
  • 50 г сыра фета (можно заменить сыром с плесенью)
  • 40 г оливок
  • 50 г рукколы

Для заправки

  • 2 ч.л меда
  • 2 ч.л оливкового масла
  • 2 ч.л зернистой горчицы

Этапы приготовления:

1. Отвариваем свеклу, нарезаем кубиками. Также кубиками нарезаем фету, разрезаем оливки пополам, промываем рукколу.

2. В тарелку выкладываем сперва рукколу, далее оливки и фету, после свеклу.

3. Смешиваем жидкий мед, оливковое масло и зернистую горчицу. Поливаем салат и сразу подаем на стол.

Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты