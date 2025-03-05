Феерия цвета и вкуса: этот салат из свеклы и сыра не оставит гостей равнодушным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Легкость и польза в одной тарелке
Свекольный салат с фетой и рукколой – это яркий, полезный и необыкновенно вкусный вариант легкого блюда, в котором сочетается нежность сыра, сочность свеклы и пикантность заправки. Благодаря простоте приготовления и гармоничному сочетанию ингредиентов он станет любимым блюдом для тех, кто ценит здоровое питание без лишних хлопот.
Рецептом салата поделился блоггер mil_alexx_pp.
Ингредиенты:
- 140 г вареной свеклы
- 50 г сыра фета (можно заменить сыром с плесенью)
- 40 г оливок
- 50 г рукколы
Для заправки
- 2 ч.л меда
- 2 ч.л оливкового масла
- 2 ч.л зернистой горчицы
Этапы приготовления:
1. Отвариваем свеклу, нарезаем кубиками. Также кубиками нарезаем фету, разрезаем оливки пополам, промываем рукколу.
2. В тарелку выкладываем сперва рукколу, далее оливки и фету, после свеклу.
3. Смешиваем жидкий мед, оливковое масло и зернистую горчицу. Поливаем салат и сразу подаем на стол.