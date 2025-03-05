Готуємо легкий та ніжний торт без випікання: ідеальний рецепт для лінивих (відео)
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Ніжний десерт до чаю чи кави
Торт "Пломбір" без випікання — це ідеальний варіант для тих, хто хоче потішити себе ніжним, вершковим десертом, не витрачаючи багато часу. Готується він всього за 15 хвилин, а потім просто застигає в холодильнику, набираючи ідеальну текстуру та смак. Хрустка основа, ніжний заварний крем і легкий ванільний аромат роблять цей торт справжньою знахідкою для любителів домашніх солодощів.
Блогерка zhuravlina_cooking показала, як приготувати такий тортик.
Інгредієнти:
- борошно 250 г
- цукор 60 г
- вершкове масло 120 г
- сіль дрібка
- сметана 20% 500 г
- яйце 2 шт.
- крохмаль кукурудзяний 1 ст.л.
- ванільний цукор 20 г
- вершкове масло 50-60 г
- цукор 120 г
Як приготувати:
- Змішати м'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі. Розтерти все до утворення крихти. Обсмажити крихту на пательні, помішуючи, до рум'яності, десь 5-6 хвилин.
- Змішати яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варити крем, постійно помішуючи, до загущення. Як тільки з'являться перші бульбашки, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор та вершкове масло.
- Відкласти 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділити крихту, що залишилася, на 4 частини.
- Низ форми вистелити пергаментом. На одну форму викласти частину крихти, зверху гарячий крем і т.д. Зверху посипати торт крихтою.
- Накрити торт харчовою плівкою, коли охолоне до кімнатної температури, поставити у холодильник на 6-8 годин.