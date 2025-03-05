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Готуємо легкий та ніжний торт без випікання: ідеальний рецепт для лінивих (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний десерт
Смачний десерт. Фото Колаж "Телеграф"

Ніжний десерт до чаю чи кави

Торт "Пломбір" без випікання — це ідеальний варіант для тих, хто хоче потішити себе ніжним, вершковим десертом, не витрачаючи багато часу. Готується він всього за 15 хвилин, а потім просто застигає в холодильнику, набираючи ідеальну текстуру та смак. Хрустка основа, ніжний заварний крем і легкий ванільний аромат роблять цей торт справжньою знахідкою для любителів домашніх солодощів.

Блогерка zhuravlina_cooking показала, як приготувати такий тортик.

Інгредієнти:

  • борошно 250 г
  • цукор 60 г
  • вершкове масло 120 г
  • сіль дрібка
  • сметана 20% 500 г
  • яйце 2 шт.
  • крохмаль кукурудзяний 1 ст.л.
  • ванільний цукор 20 г
  • вершкове масло 50-60 г
  • цукор 120 г

Як приготувати:

  1. Змішати м'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі. Розтерти все до утворення крихти. Обсмажити крихту на пательні, помішуючи, до рум'яності, десь 5-6 хвилин.
  2. Змішати яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варити крем, постійно помішуючи, до загущення. Як тільки з'являться перші бульбашки, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор та вершкове масло.
  3. Відкласти 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділити крихту, що залишилася, на 4 частини.
  4. Низ форми вистелити пергаментом. На одну форму викласти частину крихти, зверху гарячий крем і т.д. Зверху посипати торт крихтою.
  5. Накрити торт харчовою плівкою, коли охолоне до кімнатної температури, поставити у холодильник на 6-8 годин.
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#Торт #Рецепти #Десерт