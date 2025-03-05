Готуємо легкий та ніжний торт без випікання: ідеальний рецепт для лінивих (відео)

Ніжний десерт до чаю чи кави

Торт "Пломбір" без випікання — це ідеальний варіант для тих, хто хоче потішити себе ніжним, вершковим десертом, не витрачаючи багато часу. Готується він всього за 15 хвилин, а потім просто застигає в холодильнику, набираючи ідеальну текстуру та смак. Хрустка основа, ніжний заварний крем і легкий ванільний аромат роблять цей торт справжньою знахідкою для любителів домашніх солодощів.

Блогерка zhuravlina_cooking показала, як приготувати такий тортик.

Інгредієнти:

борошно 250 г

цукор 60 г

вершкове масло 120 г

сіль дрібка

сметана 20% 500 г

яйце 2 шт.

крохмаль кукурудзяний 1 ст.л.

ванільний цукор 20 г

вершкове масло 50-60 г

цукор 120 г

Як приготувати: