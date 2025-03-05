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Готовим легкий и нежный торт без выпечки: идеальный рецепт для ленивых (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный десерт
Вкусный десерт. Фото Коллаж "Телеграф"

Нежный десерт к чаю или кофе

Торт "Пломбир" без выпечки – это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя нежным, сливочным десертом, не тратя много времени. Готовится он всего за 15 минут, затем просто застывает в холодильнике, набирая идеальную текстуру и вкус. Хрустящая основа, нежный заварной крем и легкий ванильный аромат делают этот торт настоящей находкой для любителей домашних сладостей.

Блогерша zhuravlina_cooking показала, как приготовить такой тортик.

Ингредиенты:

  • мука 250 г
  • сахар 60 г
  • сливочное масло 120 г
  • соль щепотка
  • сметана 20% 500 г
  • яйцо 2 шт.
  • крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • ванильный сахар 20 г
  • сливочное масло 50-60 г
  • сахар 120 г

Как приготовить:

  1. Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая до румяности где-то 5-6 минут.
  2. Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загущения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.
  3. Отложить 4 ст. л. крошки для посыпания торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.
  4. Низ формы выстелить пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой.
  5. Накрыть торт пищевой пленкой, когда охладится до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.
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#Торт #Рецепты #Десерт