Готовим легкий и нежный торт без выпечки: идеальный рецепт для ленивых (видео)
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Нежный десерт к чаю или кофе
Торт "Пломбир" без выпечки – это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя нежным, сливочным десертом, не тратя много времени. Готовится он всего за 15 минут, затем просто застывает в холодильнике, набирая идеальную текстуру и вкус. Хрустящая основа, нежный заварной крем и легкий ванильный аромат делают этот торт настоящей находкой для любителей домашних сладостей.
Блогерша zhuravlina_cooking показала, как приготовить такой тортик.
Ингредиенты:
- мука 250 г
- сахар 60 г
- сливочное масло 120 г
- соль щепотка
- сметана 20% 500 г
- яйцо 2 шт.
- крахмал кукурузный 1 ст.л.
- ванильный сахар 20 г
- сливочное масло 50-60 г
- сахар 120 г
Как приготовить:
- Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая до румяности где-то 5-6 минут.
- Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загущения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.
- Отложить 4 ст. л. крошки для посыпания торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.
- Низ формы выстелить пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой.
- Накрыть торт пищевой пленкой, когда охладится до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.