Готовим легкий и нежный торт без выпечки: идеальный рецепт для ленивых (видео)

Нежный десерт к чаю или кофе

Торт "Пломбир" без выпечки – это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя нежным, сливочным десертом, не тратя много времени. Готовится он всего за 15 минут, затем просто застывает в холодильнике, набирая идеальную текстуру и вкус. Хрустящая основа, нежный заварной крем и легкий ванильный аромат делают этот торт настоящей находкой для любителей домашних сладостей.

Блогерша zhuravlina_cooking показала, как приготовить такой тортик.

Ингредиенты:

мука 250 г

сахар 60 г

сливочное масло 120 г

соль щепотка

сметана 20% 500 г

яйцо 2 шт.

крахмал кукурузный 1 ст.л.

ванильный сахар 20 г

сливочное масло 50-60 г

сахар 120 г

Как приготовить: