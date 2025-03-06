Пухкі та ароматні пиріжки: універсальне тісто, яке завжди вдається (відео)

Приготуйте ці пиріжки, якщо хочете порадувати близьких чимось смачненьким

Пиріжки – це не просто випічка, це символ домашнього затишку, тепла та любові. Якщо ви хочете порадувати близьких домашніми пиріжками, але не знаєте, яке тісто обрати, спробуйте цей рецепт. Тісто виходить ніжне, пухке та підходить для будь-якої начинки.

Рецептом цих пиріжків поділилась блогерка kelbas_v на своїй сторінці в Instagram.

Тісто для пиріжків (14 штук):

300 мл молока

1 ст. л цукру

1 ч. л солі

7-11 г сухих дріжджів (1 пакетик)

1 яйце + 1 яйце для змащування

50 г розтопленого вершкового масла

500-550 г борошна

Начинка на ваш смак солона або солодка.

Як приготувати: