Пухкі та ароматні пиріжки: універсальне тісто, яке завжди вдається (відео)
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Приготуйте ці пиріжки, якщо хочете порадувати близьких чимось смачненьким
Пиріжки – це не просто випічка, це символ домашнього затишку, тепла та любові. Якщо ви хочете порадувати близьких домашніми пиріжками, але не знаєте, яке тісто обрати, спробуйте цей рецепт. Тісто виходить ніжне, пухке та підходить для будь-якої начинки.
Рецептом цих пиріжків поділилась блогерка kelbas_v на своїй сторінці в Instagram.
Тісто для пиріжків (14 штук):
- 300 мл молока
- 1 ст. л цукру
- 1 ч. л солі
- 7-11 г сухих дріжджів (1 пакетик)
- 1 яйце + 1 яйце для змащування
- 50 г розтопленого вершкового масла
- 500-550 г борошна
Начинка на ваш смак солона або солодка.
Як приготувати:
- До теплого молока (приблизно температури тіла) треба додати цукор, сіль, дріжджі та яйце. Перемішати.
- Влити розтоплене вершкове масло. Воно не повинно бути гарячим. Перемішати.
- Додати борошно та замішати руками м'яке тісто. Щоб досягти ідеальної текстури, треба вимішувати не менше 5 хвилин.
- Залишити підходити в теплому місці під рушником на 1 годину.
- Виросле тісто розділити на 14 кульок (десь по 50-60 г шматочок) і дати відпочити під рушником ще 10 хвилин.
- Сформувати пиріжки з улюбленою начинкою.
- Змастити пиріжки збитим яйцем і випікати 20-25 хвилин при 190 градусах.