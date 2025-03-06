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Воздушные и ароматные пирожки: универсальное тесто, которое всегда удается (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Дрожжевые пирожки
Дрожжевые пирожки. Фото Скриншот Insragram/kelbas_v

Приготовьте эти пирожки, если хотите порадовать близких чем-нибудь вкусненьким

Пирожки – это не просто выпечка, это символ домашнего уюта, тепла и любви. Если вы хотите порадовать близких домашними пирожками, но не знаете, какое тесто выбрать, попробуйте этот рецепт. Тесто выходит нежное, пышное и подходит для любой начинки.

Рецептом этих пирожков поделилась блогер kelbas_v на своей странице в Instagram.

Тесто для пирожков (14 штук):

  • 300 мл молока
  • 1 ст. л сахара
  • 1 ч. л соли
  • 7-11 г сухих дрожжей (1 пакетик)
  • 1 яйцо + 1 яйцо для смазки
  • 50 г растопленного сливочного масла
  • 500-550 г муки

Начинка по вашему вкусу соленая или сладкая.

Как приготовить:

  1. К теплому молоку (приблизительно температуры тела) нужно добавить сахар, соль, дрожжи и яйцо. Перемешать.
  2. Влить растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим. Перемешать.
  3. Добавить муку и замешать руками мягкое тесто. Чтобы добиться идеальной текстуры, нужно вымешивать не менее 5 минут.
  4. Оставить подходить в теплом месте под полотенцем на 1 час.
  5. Выросшее тесто разделить на 14 шариков (где-то по 50-60 г кусочек) и дать отдохнуть под полотенцем еще 10 минут.
  6. Сформировать пирожки с любимой начинкой.
  7. Смазать пирожки взбитым яйцом и выпекать 20-25 минут при 190 градусах.
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#Рецепты #Выпечка #Тесто #Пирожки