Воздушные и ароматные пирожки: универсальное тесто, которое всегда удается (видео)

Приготовьте эти пирожки, если хотите порадовать близких чем-нибудь вкусненьким

Пирожки – это не просто выпечка, это символ домашнего уюта, тепла и любви. Если вы хотите порадовать близких домашними пирожками, но не знаете, какое тесто выбрать, попробуйте этот рецепт. Тесто выходит нежное, пышное и подходит для любой начинки.

Рецептом этих пирожков поделилась блогер kelbas_v на своей странице в Instagram.

Тесто для пирожков (14 штук):

300 мл молока

1 ст. л сахара

1 ч. л соли

7-11 г сухих дрожжей (1 пакетик)

1 яйцо + 1 яйцо для смазки

50 г растопленного сливочного масла

500-550 г муки

Начинка по вашему вкусу соленая или сладкая.

Как приготовить: