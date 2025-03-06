Воздушные и ароматные пирожки: универсальное тесто, которое всегда удается (видео)
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Приготовьте эти пирожки, если хотите порадовать близких чем-нибудь вкусненьким
Пирожки – это не просто выпечка, это символ домашнего уюта, тепла и любви. Если вы хотите порадовать близких домашними пирожками, но не знаете, какое тесто выбрать, попробуйте этот рецепт. Тесто выходит нежное, пышное и подходит для любой начинки.
Рецептом этих пирожков поделилась блогер kelbas_v на своей странице в Instagram.
Тесто для пирожков (14 штук):
- 300 мл молока
- 1 ст. л сахара
- 1 ч. л соли
- 7-11 г сухих дрожжей (1 пакетик)
- 1 яйцо + 1 яйцо для смазки
- 50 г растопленного сливочного масла
- 500-550 г муки
Начинка по вашему вкусу соленая или сладкая.
Как приготовить:
- К теплому молоку (приблизительно температуры тела) нужно добавить сахар, соль, дрожжи и яйцо. Перемешать.
- Влить растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим. Перемешать.
- Добавить муку и замешать руками мягкое тесто. Чтобы добиться идеальной текстуры, нужно вымешивать не менее 5 минут.
- Оставить подходить в теплом месте под полотенцем на 1 час.
- Выросшее тесто разделить на 14 шариков (где-то по 50-60 г кусочек) и дать отдохнуть под полотенцем еще 10 минут.
- Сформировать пирожки с любимой начинкой.
- Смазать пирожки взбитым яйцом и выпекать 20-25 минут при 190 градусах.