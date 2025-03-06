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Схоже на "Шубу", але без майонезу та яєць: як приготувати смачний пісний салат (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Простий у приготуванні салат
Простий у приготуванні салат. Фото Скріншот TikTok/iren.lazun, колаж "Телеграф"

Готуйте швидко, насолоджуйтесь смаком без зайвих калорій

Якщо ви любите салат "Оселедець під шубою", але шукаєте легшу та пісну альтернативу, то цей рецепт стане вам в пригоді. Ще одна його перевага — можливість швидкого приготування. Вам не доведеться терти овочі на тертці та викладати їх слоями. Достатньо нарізати інгредієнти, а потім змішати їх та заправити соусом.

Рецептом цього салату поділилась блогерка iren.lazun.

Інгредієнти:

  • Слабосолений оселедець 250-300 г
  • Варений буряк 1 шт
  • Червона цибуля половинка
  • Консервований горошок пів банки
  • Олія
  • Зелень за бажанням
  • Сіль, перець

Маринад для цибулі:

  • Сіль 1 ч.л
  • цукор 1 ч.л
  • оцет 1 ч.л
  • вода пів стакана

Етапи приготування:

  1. Нарізаємо червону цибулю пів кільцями, і додаємо сіль, цукор, оцет і воду. Перемішуємо і відставляємо на 20 хвилин.
  2. Оселедець і попередньо відварений буряк нарізаємо смужками.
  3. Всі інгредієнти поєднуємо в тарілці, поливаємо олією і додаємо сіль та чорний перець, ретельно перемішуємо.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Салати #Оселедець