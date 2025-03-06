Схоже на "Шубу", але без майонезу та яєць: як приготувати смачний пісний салат (відео)

Готуйте швидко, насолоджуйтесь смаком без зайвих калорій

Якщо ви любите салат "Оселедець під шубою", але шукаєте легшу та пісну альтернативу, то цей рецепт стане вам в пригоді. Ще одна його перевага — можливість швидкого приготування. Вам не доведеться терти овочі на тертці та викладати їх слоями. Достатньо нарізати інгредієнти, а потім змішати їх та заправити соусом.

Рецептом цього салату поділилась блогерка iren.lazun.

Інгредієнти:

Слабосолений оселедець 250-300 г

Варений буряк 1 шт

Червона цибуля половинка

Консервований горошок пів банки

Олія

Зелень за бажанням

Сіль, перець

Маринад для цибулі:

Сіль 1 ч.л

цукор 1 ч.л

оцет 1 ч.л

вода пів стакана

Етапи приготування: