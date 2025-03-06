Схоже на "Шубу", але без майонезу та яєць: як приготувати смачний пісний салат (відео)
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Готуйте швидко, насолоджуйтесь смаком без зайвих калорій
Якщо ви любите салат "Оселедець під шубою", але шукаєте легшу та пісну альтернативу, то цей рецепт стане вам в пригоді. Ще одна його перевага — можливість швидкого приготування. Вам не доведеться терти овочі на тертці та викладати їх слоями. Достатньо нарізати інгредієнти, а потім змішати їх та заправити соусом.
Рецептом цього салату поділилась блогерка iren.lazun.
Інгредієнти:
- Слабосолений оселедець 250-300 г
- Варений буряк 1 шт
- Червона цибуля половинка
- Консервований горошок пів банки
- Олія
- Зелень за бажанням
- Сіль, перець
Маринад для цибулі:
- Сіль 1 ч.л
- цукор 1 ч.л
- оцет 1 ч.л
- вода пів стакана
Етапи приготування:
- Нарізаємо червону цибулю пів кільцями, і додаємо сіль, цукор, оцет і воду. Перемішуємо і відставляємо на 20 хвилин.
- Оселедець і попередньо відварений буряк нарізаємо смужками.
- Всі інгредієнти поєднуємо в тарілці, поливаємо олією і додаємо сіль та чорний перець, ретельно перемішуємо.