Похоже на "Шубу", но без майонеза и яиц: как приготовить вкусный постный салат (видео)

Готовьте быстро, наслаждайтесь вкусом без лишних калорий

Если вы любите салат "Селедка под шубой", но ищете более легкую и постную альтернативу, то этот рецепт пригодится вам. Еще одно его преимущество – возможность быстрого приготовления. Вам не придется тереть овощи на терке и выкладывать их слоями. Достаточно нарезать ингредиенты, затем смешать их и заправить соусом.

Рецептом этого салата поделилась блогерша iren.lazun.

Ингредиенты:

Слабосоленая сельдь 250-300 г

Вареная свекла 1 шт

Красный лук половинка

Консервированный горошек пол банки

Масло

Зелень по желанию

Соль, перец

Маринад для лука:

соль 1 ч.л

сахар 1 ч.л

уксус 1 ч.л

вода полстакана

Этапы приготовления: