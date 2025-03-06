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Похоже на "Шубу", но без майонеза и яиц: как приготовить вкусный постный салат (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Простой в приготовлении салат
Простой в приготовлении салат. Фото Скрbншот TikTok/iren.lazun, коллаж "Телеграф"

Готовьте быстро, наслаждайтесь вкусом без лишних калорий

Если вы любите салат "Селедка под шубой", но ищете более легкую и постную альтернативу, то этот рецепт пригодится вам. Еще одно его преимущество – возможность быстрого приготовления. Вам не придется тереть овощи на терке и выкладывать их слоями. Достаточно нарезать ингредиенты, затем смешать их и заправить соусом.

Рецептом этого салата поделилась блогерша iren.lazun.

Ингредиенты:

  • Слабосоленая сельдь 250-300 г
  • Вареная свекла 1 шт
  • Красный лук половинка
  • Консервированный горошек пол банки
  • Масло
  • Зелень по желанию
  • Соль, перец

Маринад для лука:

  • соль 1 ч.л
  • сахар 1 ч.л
  • уксус 1 ч.л
  • вода полстакана

Этапы приготовления:

  1. Нарезаем красный лук полукольцами и добавляем соль, сахар, уксус и воду. Перемешиваем и отставляем на 20 минут.
  2. Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем полосками.
  3. Все ингредиенты соединяем в тарелке, поливаем растительным маслом и добавляем соль и черный перец, тщательно перемешиваем.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты #Селедка