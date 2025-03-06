Похоже на "Шубу", но без майонеза и яиц: как приготовить вкусный постный салат (видео)
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Готовьте быстро, наслаждайтесь вкусом без лишних калорий
Если вы любите салат "Селедка под шубой", но ищете более легкую и постную альтернативу, то этот рецепт пригодится вам. Еще одно его преимущество – возможность быстрого приготовления. Вам не придется тереть овощи на терке и выкладывать их слоями. Достаточно нарезать ингредиенты, затем смешать их и заправить соусом.
Рецептом этого салата поделилась блогерша iren.lazun.
Ингредиенты:
- Слабосоленая сельдь 250-300 г
- Вареная свекла 1 шт
- Красный лук половинка
- Консервированный горошек пол банки
- Масло
- Зелень по желанию
- Соль, перец
Маринад для лука:
- соль 1 ч.л
- сахар 1 ч.л
- уксус 1 ч.л
- вода полстакана
Этапы приготовления:
- Нарезаем красный лук полукольцами и добавляем соль, сахар, уксус и воду. Перемешиваем и отставляем на 20 минут.
- Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем полосками.
- Все ингредиенты соединяем в тарелке, поливаем растительным маслом и добавляем соль и черный перец, тщательно перемешиваем.