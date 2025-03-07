Швидка, бюджетна та дуже смачна: ця намазка зі шпротів має бути у кожному холодильнику (відео)

Чудова альтернатива бутербродам зі шпротами

Намазки – це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекусу. Вони можуть стати чудовим доповненням до хліба, грінок чи овочів. Серед найпопулярніших варіантів – намазка зі скумбрії, яка завжди виходить ніжною та ароматною.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ще один смачний варіант – намазку зі шпротами. Її насичений смак і текстура зроблять вашу закуску неперевершеною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

шпроти — 240 г;

яйця відварені — 2 шт.;

сирки плавлені — 2 шт.;

огірок солоний — 3-4 середніх;

цибуля — 0,5 шт.;

майонез — 30 г;

сіль та перець

Спосіб приготування:

1.Зі шпротів злити олію, розім'яти виделкою.

2.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.

3.Плавлені сирки натерти на дрібній тертці.

4.Огірок та цибулю нарізати дрібним кубиком.

5.Заправити все майонезом, посолити та поперчити.