Швидка, бюджетна та дуже смачна: ця намазка зі шпротів має бути у кожному холодильнику (відео)
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Чудова альтернатива бутербродам зі шпротами
Намазки – це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекусу. Вони можуть стати чудовим доповненням до хліба, грінок чи овочів. Серед найпопулярніших варіантів – намазка зі скумбрії, яка завжди виходить ніжною та ароматною.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ще один смачний варіант – намазку зі шпротами. Її насичений смак і текстура зроблять вашу закуску неперевершеною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати намазку зі шпротів
Інгредієнти:
- шпроти — 240 г;
- яйця відварені — 2 шт.;
- сирки плавлені — 2 шт.;
- огірок солоний — 3-4 середніх;
- цибуля — 0,5 шт.;
- майонез — 30 г;
- сіль та перець
Спосіб приготування:
1.Зі шпротів злити олію, розім'яти виделкою.
2.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.
3.Плавлені сирки натерти на дрібній тертці.
4.Огірок та цибулю нарізати дрібним кубиком.
5.Заправити все майонезом, посолити та поперчити.