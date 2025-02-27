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Цей французький паштет має бути у холодильнику: простий рецепт для гурманів

Автор
Наталя Граковська
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Ніжний паштет зі скумбрії з огірками
Ніжний паштет зі скумбрії з огірками. Фото Telegraf

Намазка зі скумбрії — ідеальний перекус для будь-якого випадку

Різні намазки на хліб – чудові страви для перекушування. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із печінки. Тепер розповімо про рецепт, який особливо сподобається любителям копченої рибки. На приготування цієї французької намазки у вас піде не більше 5 хвилин. А в результаті у вас вийде смачний перекус.

Ця страва дуже допоможе, коли потрібно швидко перекусити, або на порозі з’явилися гості. Рецептом поділилася блогер Тетяна Юшина на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Скумбрія гарячого копчення (або запечена) – 1 шт;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Солоні огірки — 2 шт;
  • Жирні вершки або вершковий сир – 120 г.

Приготування:

  1. Скумбрію очищаємо, видаляємо всі кісточки та розбираємо на волокна. Перебивати блендером чи пропускати через м’ясорубку її не потрібно.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю.
  3. Огірки натираємо на тертці або подрібнюємо блендером.
  4. Змішуємо усі інгредієнти. Намазка готова.
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#Рецепти #Скумбрія #Паштет #намазка