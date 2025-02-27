Цей французький паштет має бути у холодильнику: простий рецепт для гурманів
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Намазка зі скумбрії — ідеальний перекус для будь-якого випадку
Різні намазки на хліб – чудові страви для перекушування. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із печінки. Тепер розповімо про рецепт, який особливо сподобається любителям копченої рибки. На приготування цієї французької намазки у вас піде не більше 5 хвилин. А в результаті у вас вийде смачний перекус.
Ця страва дуже допоможе, коли потрібно швидко перекусити, або на порозі з’явилися гості. Рецептом поділилася блогер Тетяна Юшина на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Скумбрія гарячого копчення (або запечена) – 1 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Солоні огірки — 2 шт;
- Жирні вершки або вершковий сир – 120 г.
Приготування:
- Скумбрію очищаємо, видаляємо всі кісточки та розбираємо на волокна. Перебивати блендером чи пропускати через м’ясорубку її не потрібно.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- Огірки натираємо на тертці або подрібнюємо блендером.
- Змішуємо усі інгредієнти. Намазка готова.