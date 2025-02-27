Цей французький паштет має бути у холодильнику: простий рецепт для гурманів

Намазка зі скумбрії — ідеальний перекус для будь-якого випадку

Різні намазки на хліб – чудові страви для перекушування. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із печінки. Тепер розповімо про рецепт, який особливо сподобається любителям копченої рибки. На приготування цієї французької намазки у вас піде не більше 5 хвилин. А в результаті у вас вийде смачний перекус.

Ця страва дуже допоможе, коли потрібно швидко перекусити, або на порозі з’явилися гості. Рецептом поділилася блогер Тетяна Юшина на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Скумбрія гарячого копчення (або запечена) – 1 шт;

Цибуля — 1 шт;

Солоні огірки — 2 шт;

Жирні вершки або вершковий сир – 120 г.

Приготування: