Быстрая, бюджетная и вкусная: эта намазка из шпротов должна быть в каждом холодильнике (видео)
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Прекрасная альтернатива бутербродам со шпротами
Намазки – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Они могут стать отличным дополнением к хлебу, гренкам или овощам. Среди самых популярных вариантов – намазка из скумбрии, которая всегда получается нежной и ароматной.
Но сегодня мы предлагаем приготовить еще один вкусный вариант – намазку со шпротами. Ее насыщенный вкус и текстура сделают вашу закуску неотразимой. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить намазку из шпротов
Ингредиенты:
- шпроты — 240 г;
- яйца отварные – 2 шт.;
- сырки плавленые – 2 шт.;
- огурец соленый – 3-4 средних;
- лук — 0,5 шт.;
- майонез — 30 г;
- соль и перец
Способ приготовления:
1.Со шпротов слить масло, размять вилкой.
2.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.
3.Плавленые сырки натереть на мелкой терке.
4.Огурец и лук порезать маленьким кубиком.
5.Заправить все майонезом, посолить и поперчить.