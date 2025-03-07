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Быстрая, бюджетная и вкусная: эта намазка из шпротов должна быть в каждом холодильнике (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Супер быстрая и доступная закуска, которая понравится всем
Супер быстрая и доступная закуска, которая понравится всем. Фото instagram.com

Прекрасная альтернатива бутербродам со шпротами

Намазки – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Они могут стать отличным дополнением к хлебу, гренкам или овощам. Среди самых популярных вариантов – намазка из скумбрии, которая всегда получается нежной и ароматной.

Но сегодня мы предлагаем приготовить еще один вкусный вариант – намазку со шпротами. Ее насыщенный вкус и текстура сделают вашу закуску неотразимой. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить намазку из шпротов

Ингредиенты:

  • шпроты — 240 г;
  • яйца отварные – 2 шт.;
  • сырки плавленые – 2 шт.;
  • огурец соленый – 3-4 средних;
  • лук — 0,5 шт.;
  • майонез — 30 г;
  • соль и перец

Способ приготовления:

1.Со шпротов слить масло, размять вилкой.

2.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.

3.Плавленые сырки натереть на мелкой терке.

4.Огурец и лук порезать маленьким кубиком.

5.Заправить все майонезом, посолить и поперчить.

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#Шпроты #Готовим дома #намазка