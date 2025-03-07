Беремо трохи грибів і готуємо смачний плов: вдалий рецепт без використання м'яса (відео)
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Ситна на смачна страва
Грибний плов – це проста й ароматна страва, яка не потребує м'яса. Поєднання печериць, овочів і спецій надає їй насиченого смаку, а родзинки додають легкої солодкості. Цю страву можна сміливо готувати у піст, оскільки вона не містить продуктів тваринного походження, але при цьому залишається ситною та збалансованою.
Рецептом поділилась блогерка tania_sheremet_.
Інгредієнти:
- печериці — 200 г
- цибуля — 1 середня
- морква — 1 середня
- рис — 200 г
- вода — 350-370 мл
- приправа для плову — 0,5 ч.л.
- олія для смаження
- часник — 6-7 зуб.
- родзинки — 60 г
- сіль на смак
Етапи приготування:
- Печериці ріжемо великими шматочками, обсмажуємо на розігрітій пательні до випаровування рідини та рум'яності.
- Тим часом ріжемо цибулю четверть кільцями, а моркву соломкою.
- Як тільки волога випарувалась, додаємо олію та цибулю, смажимо до прозорості.
- Потім додаємо моркву, смажимо приблизно 3-4 хвилини. За необхідності додаємо олію, посипаємо приправою до плову, кладемо промитий рис, заливаємо гарячою водою, солимо на смак.
- Зверху викладаємо зубчики часнику. Накриваємо кришкою і томимо на маленькому вогні до готовності. В кінці посипаємо промитими родзинками.