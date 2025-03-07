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Беремо трохи грибів і готуємо смачний плов: вдалий рецепт без використання м'яса (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Пісний плов без м'яса
Пісний плов без м'яса. Фото Колаж "Телеграфа"

Ситна на смачна страва

Грибний плов – це проста й ароматна страва, яка не потребує м'яса. Поєднання печериць, овочів і спецій надає їй насиченого смаку, а родзинки додають легкої солодкості. Цю страву можна сміливо готувати у піст, оскільки вона не містить продуктів тваринного походження, але при цьому залишається ситною та збалансованою.

Рецептом поділилась блогерка tania_sheremet_.

Інгредієнти:

  • печериці — 200 г
  • цибуля — 1 середня
  • морква — 1 середня
  • рис — 200 г
  • вода — 350-370 мл
  • приправа для плову — 0,5 ч.л.
  • олія для смаження
  • часник — 6-7 зуб.
  • родзинки — 60 г
  • сіль на смак

Етапи приготування:

  1. Печериці ріжемо великими шматочками, обсмажуємо на розігрітій пательні до випаровування рідини та рум'яності.
  2. Тим часом ріжемо цибулю четверть кільцями, а моркву соломкою.
  3. Як тільки волога випарувалась, додаємо олію та цибулю, смажимо до прозорості.
  4. Потім додаємо моркву, смажимо приблизно 3-4 хвилини. За необхідності додаємо олію, посипаємо приправою до плову, кладемо промитий рис, заливаємо гарячою водою, солимо на смак.
  5. Зверху викладаємо зубчики часнику. Накриваємо кришкою і томимо на маленькому вогні до готовності. В кінці посипаємо промитими родзинками.
Теги:
#Рецепти #Печериці #Рис #Плов