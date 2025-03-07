Беремо трохи грибів і готуємо смачний плов: вдалий рецепт без використання м'яса (відео)

Ситна на смачна страва

Грибний плов – це проста й ароматна страва, яка не потребує м'яса. Поєднання печериць, овочів і спецій надає їй насиченого смаку, а родзинки додають легкої солодкості. Цю страву можна сміливо готувати у піст, оскільки вона не містить продуктів тваринного походження, але при цьому залишається ситною та збалансованою.

Рецептом поділилась блогерка tania_sheremet_.

Інгредієнти:

печериці — 200 г

цибуля — 1 середня

морква — 1 середня

рис — 200 г

вода — 350-370 мл

приправа для плову — 0,5 ч.л.

олія для смаження

часник — 6-7 зуб.

родзинки — 60 г

сіль на смак

Етапи приготування: