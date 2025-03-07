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Берем немного грибов и готовим вкусный плов: удачный рецепт без использования мяса (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Постный плов без мяса
Постный плов без мяса. Фото Колаж "Телеграфа"

Сытное на вкусное блюдо

Грибной плов – это простое и ароматное блюдо, не требующее для приготовления мяса. Сочетание шампиньонов, овощей и специй придает блюду насыщенный вкус, а изюм добавляет легкой сладости. Это блюдо можно смело готовить в пост, поскольку оно не содержит продуктов животного происхождения, но при этом остается сытным и сбалансированным.

Рецептом поделилась блогерша tania_sheremet_.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 200 г
  • лук — 1 средний
  • морковь — 1 средняя
  • рис — 200 г
  • вода — 350-370 мл
  • приправа для плова – 0,5 ч.л.
  • масло для жарки
  • чеснок – 6-7 зуб.
  • изюм — 60 г
  • соль по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Шампиньоны режем большими кусочками, обжариваем на разогретой сковороде до испарения жидкости и румяности.
  2. Тем временем режем лук четверть кольцами, а морковь – соломкой.
  3. Как только влага с грибов улетучилась, добавляем масло и лук, жарим до прозрачности.
  4. Затем добавляем морковь, жарим примерно 3-4 минуты. При необходимости добавляем масло, посыпаем приправой к плову, добавляем промытый рис, заливаем горячей водой, солим по вкусу.
  5. Сверху выкладываем зубчики чеснока. Накрываем крышкой и томим на небольшом огне до готовности. В конце посыпаем промытыми изюмом.
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#Рецепты #Шампиньоны #Злак #Плов