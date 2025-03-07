Берем немного грибов и готовим вкусный плов: удачный рецепт без использования мяса (видео)

Сытное на вкусное блюдо

Грибной плов – это простое и ароматное блюдо, не требующее для приготовления мяса. Сочетание шампиньонов, овощей и специй придает блюду насыщенный вкус, а изюм добавляет легкой сладости. Это блюдо можно смело готовить в пост, поскольку оно не содержит продуктов животного происхождения, но при этом остается сытным и сбалансированным.

Рецептом поделилась блогерша tania_sheremet_.

Ингредиенты:

шампиньоны — 200 г

лук — 1 средний

морковь — 1 средняя

рис — 200 г

вода — 350-370 мл

приправа для плова – 0,5 ч.л.

масло для жарки

чеснок – 6-7 зуб.

изюм — 60 г

соль по вкусу

Этапы приготовления: