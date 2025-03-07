Берем немного грибов и готовим вкусный плов: удачный рецепт без использования мяса (видео)
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Сытное на вкусное блюдо
Грибной плов – это простое и ароматное блюдо, не требующее для приготовления мяса. Сочетание шампиньонов, овощей и специй придает блюду насыщенный вкус, а изюм добавляет легкой сладости. Это блюдо можно смело готовить в пост, поскольку оно не содержит продуктов животного происхождения, но при этом остается сытным и сбалансированным.
Рецептом поделилась блогерша tania_sheremet_.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 200 г
- лук — 1 средний
- морковь — 1 средняя
- рис — 200 г
- вода — 350-370 мл
- приправа для плова – 0,5 ч.л.
- масло для жарки
- чеснок – 6-7 зуб.
- изюм — 60 г
- соль по вкусу
Этапы приготовления:
- Шампиньоны режем большими кусочками, обжариваем на разогретой сковороде до испарения жидкости и румяности.
- Тем временем режем лук четверть кольцами, а морковь – соломкой.
- Как только влага с грибов улетучилась, добавляем масло и лук, жарим до прозрачности.
- Затем добавляем морковь, жарим примерно 3-4 минуты. При необходимости добавляем масло, посыпаем приправой к плову, добавляем промытый рис, заливаем горячей водой, солим по вкусу.
- Сверху выкладываем зубчики чеснока. Накрываем крышкой и томим на небольшом огне до готовности. В конце посыпаем промытыми изюмом.