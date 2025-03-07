Рідні будуть у захваті: шоколадні мафіни, що тануть у роті (відео)
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Насолода в кожному шматочку
Мафіни — маленькі кекси, які можна пригодувати дуже швидко. Вони стануть ідеальним доповненням до ранкової кави, затишного чаювання або просто солодким сюрпризом для близьких. А якщо додати до них шоколад, мафіни вийдуть ще смачніше.
Рецептом шоколадних мафінів поділилась блогерка yuliia.senych. Готуються вони легко та швидко, а результат перевершить усі ваші очікування.
Інгредієнти:
- борошно 250 г
- молоко 250 мл
- яйця 2 шт
- цукор 150 г
- олія 50 мл
- вершкове масло 70 г
- какао 60 г(гарної якості)
- розпушувач 10 г
- шоколад або шоколадна крихта 70 г
- дрібка солі
Етапи приготування:
- Цукор змішуємо з вершковим маслом та сіллю. Збиваємо міксером до обʼєднання. Додаємо олію, збиваємо міксером, слідом додаємо яйця, ще раз збиваємо. Вливаємо тепле молоко та перемішуємо за допомогою міксеру.
- Сухі компоненти — борошно, розпушувач та какао поєднуємо. Просіюємо сухі компоненти та змішуємо ложкою з рідкими у 2-3 підходи.
- Всипаємо шоколадну крихту та викладаємо в паперові форми, заповнюємо 2/3 і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.