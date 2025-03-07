Рідні будуть у захваті: шоколадні мафіни, що тануть у роті (відео)

Насолода в кожному шматочку

Мафіни — маленькі кекси, які можна пригодувати дуже швидко. Вони стануть ідеальним доповненням до ранкової кави, затишного чаювання або просто солодким сюрпризом для близьких. А якщо додати до них шоколад, мафіни вийдуть ще смачніше.

Рецептом шоколадних мафінів поділилась блогерка yuliia.senych. Готуються вони легко та швидко, а результат перевершить усі ваші очікування.

Інгредієнти:

борошно 250 г

молоко 250 мл

яйця 2 шт

цукор 150 г

олія 50 мл

вершкове масло 70 г

какао 60 г(гарної якості)

розпушувач 10 г

шоколад або шоколадна крихта 70 г

дрібка солі

Етапи приготування: