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Рідні будуть у захваті: шоколадні мафіни, що тануть у роті (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Справжня шоколадна спокуса
Справжня шоколадна спокуса. Фото Freepik

Насолода в кожному шматочку

Мафіни — маленькі кекси, які можна пригодувати дуже швидко. Вони стануть ідеальним доповненням до ранкової кави, затишного чаювання або просто солодким сюрпризом для близьких. А якщо додати до них шоколад, мафіни вийдуть ще смачніше.

Рецептом шоколадних мафінів поділилась блогерка yuliia.senych. Готуються вони легко та швидко, а результат перевершить усі ваші очікування.

Інгредієнти:

  • борошно 250 г
  • молоко 250 мл
  • яйця 2 шт
  • цукор 150 г
  • олія 50 мл
  • вершкове масло 70 г
  • какао 60 г(гарної якості)
  • розпушувач 10 г
  • шоколад або шоколадна крихта 70 г
  • дрібка солі

Етапи приготування:

  1. Цукор змішуємо з вершковим маслом та сіллю. Збиваємо міксером до обʼєднання. Додаємо олію, збиваємо міксером, слідом додаємо яйця, ще раз збиваємо. Вливаємо тепле молоко та перемішуємо за допомогою міксеру.
  2. Сухі компоненти — борошно, розпушувач та какао поєднуємо. Просіюємо сухі компоненти та змішуємо ложкою з рідкими у 2-3 підходи.
  3. Всипаємо шоколадну крихту та викладаємо в паперові форми, заповнюємо 2/3 і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.
Теги:
#Рецепти #мафіни #Випічка #Десерт