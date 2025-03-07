Родные будут в восторге: приготовить эти шоколадные маффины, которые тают во рту (видео)
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Наслаждение в каждом кусочке
Маффины – маленькие кексы, которые можно приготовить очень быстро. Они станут идеальным дополнением к утреннему кофе, уютному чаепитию или просто сладким сюрпризом для близких. А если добавить к ним шоколад, маффины получатся еще вкуснее.
Рецептом шоколадных маффинов поделилась блогерша yuliia.senych. Готовятся они легко и быстро, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Ингредиенты:
- мука 250 г
- молоко 250 мл
- яйца 2 шт
- сахар 150 г
- масло 50 мл
- сливочное масло 70 г
- какао 60 г(хорошего качества)
- разрыхлитель 10 г
- шоколад или шоколадная крошка 70 г
- щепотка соли
Этапы приготовления:
- Сахар смешиваем со сливочным маслом и солью. Взбиваем миксером до однородности. Добавляем масло, взбиваем миксером, затем добавляем яйца, еще раз взбиваем. Вливаем теплое молоко и перемешиваем с помощью миксера.
- Сухие компоненты – муку, разрыхлитель и какао смешиваем. Просеиваем сухие компоненты и смешиваем ложкой с жидкими в 2-3 подхода.
- Всыпаем шоколадную крошку и выкладываем в бумажные формы. Заполняем формы на 2/3 и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.