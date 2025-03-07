Укр

Родные будут в восторге: приготовить эти шоколадные маффины, которые тают во рту (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Настоящий шоколадный соблазн
Настоящий шоколадный соблазн. Фото Freepik

Наслаждение в каждом кусочке

Маффины – маленькие кексы, которые можно приготовить очень быстро. Они станут идеальным дополнением к утреннему кофе, уютному чаепитию или просто сладким сюрпризом для близких. А если добавить к ним шоколад, маффины получатся еще вкуснее.

Рецептом шоколадных маффинов поделилась блогерша yuliia.senych. Готовятся они легко и быстро, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

  • мука 250 г
  • молоко 250 мл
  • яйца 2 шт
  • сахар 150 г
  • масло 50 мл
  • сливочное масло 70 г
  • какао 60 г(хорошего качества)
  • разрыхлитель 10 г
  • шоколад или шоколадная крошка 70 г
  • щепотка соли

Этапы приготовления:

  1. Сахар смешиваем со сливочным маслом и солью. Взбиваем миксером до однородности. Добавляем масло, взбиваем миксером, затем добавляем яйца, еще раз взбиваем. Вливаем теплое молоко и перемешиваем с помощью миксера.
  2. Сухие компоненты – муку, разрыхлитель и какао смешиваем. Просеиваем сухие компоненты и смешиваем ложкой с жидкими в 2-3 подхода.
  3. Всыпаем шоколадную крошку и выкладываем в бумажные формы. Заполняем формы на 2/3 и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Теги:
#Рецепты #маффины #Выпечка #Десерт