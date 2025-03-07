Родные будут в восторге: приготовить эти шоколадные маффины, которые тают во рту (видео)

Наслаждение в каждом кусочке

Маффины – маленькие кексы, которые можно приготовить очень быстро. Они станут идеальным дополнением к утреннему кофе, уютному чаепитию или просто сладким сюрпризом для близких. А если добавить к ним шоколад, маффины получатся еще вкуснее.

Рецептом шоколадных маффинов поделилась блогерша yuliia.senych. Готовятся они легко и быстро, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

мука 250 г

молоко 250 мл

яйца 2 шт

сахар 150 г

масло 50 мл

сливочное масло 70 г

какао 60 г(хорошего качества)

разрыхлитель 10 г

шоколад или шоколадная крошка 70 г

щепотка соли

Этапы приготовления: