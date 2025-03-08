Простий у приготуванні, але ефектний на столі: рецепт мармурового кексу (відео)

Близькі будуть у захваті

Мармуровий кекс — це ідеальне поєднання класичного ванільного та насиченого шоколадного тіста, що створює унікальний візерунок у кожному шматочку. Якщо ви вже знайомі зі смачним шоколадним кексом, то цей рецепт стане чудовим варіантом для тих, хто хоче додати різноманітності та створити ефектний десерт.

Завдяки простій технології приготування та гармонійному поєднанню смаків, мармуровий кекс стане улюбленим частуванням для всієї родини. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати мармуровий кекс

Інгредієнти:

3 яйця;

150 г цукру + дрібка солі;

120 г молока;

125 г олії;

250 г борошна;

1 ст. л. крохмалю;

1 ч. л. розпушувача;

3 ст. л. какао + 3 ст. л. молока;

1 ч. л. ванільного цукру;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром і дрібкою солі до пухкої маси.

2.Додати молоко, олію та перемішати.

3.Просіяти борошно разом із крохмалем і розпушувачем, поступово ввести у тісто.

4.Розділити тісто на дві частини. В одну додати какао та три столові ложки молока, перемішати.

5.У форму викласти світле і шоколадне тісто, зробити легкі розводи виделкою.

6.Випікати у заздалегідь розігрітій при 180°C близько 40-50 хвилин. Готовність кексу перевірити деревʼяною шпажкою, вона має бути сухою.