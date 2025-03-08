Прост в приготовлении, но эффектный на столе: рецепт мраморного кекса (видео)
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Близкие будут в восторге
Мраморный кекс – это идеальное сочетание классического ванильного и насыщенного шоколадного теста, создающего уникальный узор в каждом кусочке. Если вы уже знакомы с вкусным шоколадным кексом, то этот рецепт станет отличным вариантом для тех, кто хочет добавить разнообразие и создать эффектный десерт.
Благодаря простой технологии приготовления и гармоничному сочетанию вкусов мраморный кекс станет любимым угощением для всей семьи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить мраморный кекс
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 150 г сахара + щепотка соли;
- 120 г молока;
- 125 г масла;
- 250 г муки;
- 1 ст. л. крахмала;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 3 ст. л. какао + 3 ст. л. молока;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до пышной массы.
2.Добавить молоко, масло и перемешать.
3.Просеять муку вместе с крахмалом и разрыхлителем, постепенно ввести в тесто.
4.Разделить тесто на две части. В одну добавить какао и три столовых ложки молока, перемешать.
5.В форму выложить светлое и шоколадное тесто, сделать легкие разводы вилкой.
6.Выпекать в предварительно разогретой при 180°C около 40-50 минут. Готовность кекса проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.