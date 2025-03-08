Прост в приготовлении, но эффектный на столе: рецепт мраморного кекса (видео)

Близкие будут в восторге

Мраморный кекс – это идеальное сочетание классического ванильного и насыщенного шоколадного теста, создающего уникальный узор в каждом кусочке. Если вы уже знакомы с вкусным шоколадным кексом, то этот рецепт станет отличным вариантом для тех, кто хочет добавить разнообразие и создать эффектный десерт.

Благодаря простой технологии приготовления и гармоничному сочетанию вкусов мраморный кекс станет любимым угощением для всей семьи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить мраморный кекс

Ингредиенты:

3 яйца;

150 г сахара + щепотка соли;

120 г молока;

125 г масла;

250 г муки;

1 ст. л. крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя;

3 ст. л. какао + 3 ст. л. молока;

1 ч. л. ванильного сахара;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до пышной массы.

2.Добавить молоко, масло и перемешать.

3.Просеять муку вместе с крахмалом и разрыхлителем, постепенно ввести в тесто.

4.Разделить тесто на две части. В одну добавить какао и три столовых ложки молока, перемешать.

5.В форму выложить светлое и шоколадное тесто, сделать легкие разводы вилкой.

6.Выпекать в предварительно разогретой при 180°C около 40-50 минут. Готовность кекса проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.