Від цієї закуски неможливо відірватися: як приготувати лечо "по-херсонськи" (відео)

Рецепт з маминого зошита

Домашня заготівля — це завжди про тепло та смак дому. Якщо ви вже готували апетитні пікантні баклажани, зверніть увагу на наступний рецепт.

Як розповідає у своєму відео кулінарна блогерка Ірина Онишкевич, цей рецепт консервації — з записника її мами, де він називається "Лечо по-херсонськи". Це надзвичайно смачно — так, щоб їсти і не могти зупинитись.

Інгредієнти:

Помідори – 2,5 кг

Солодкий перець – 2,5 кг (різних кольорів для краси)

Гіркий перець – 1 шт. (до смаку)

Морква – 500 г

Рослинна олія – 250 мл

Оцет 9% – 75 мл

Цукор – 200 г

Сіль – 50 г

Спосіб приготування:

Помідори пропускаємо через соковижималку, щоб отримати сік без шкірки та насіння. Моркву натираємо на крупній тертці. Гіркий перець очищаємо від насіння і дрібно нарізаємо. Солодкий перець нарізаємо соломкою. У великій каструлі розігріваємо рослинну олію. Додаємо натерту моркву і тушкуємо до м'якості. Вливаємо томатний сік, додаємо сіль, цукор і гіркий перець. Доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин, періодично помішуючи. Додаємо нарізаний солодкий перець до каструлі. Перемішуємо і тушкуємо ще 20 хвилин до готовності перцю. Гаряче лечо розливаємо в стерилізовані банки. Додаємо оцет і добре перемішуємо. Банки з лечо ставимо в каструлю з теплою водою і стерилізуємо: літрові – 20 хвилин, півлітрові – 10 хвилин з моменту закипання води. Закочуємо банки кришками і перевертаємо до повного охолодження.

Лечо за цим рецептом виходить особливо ароматне, смачне. До речі, якщо не знаєте, як підготувати тару для соусу, ми розповідали про класичний спосіб стерилізації банок — він вам знадобиться.