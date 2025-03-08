Від цієї закуски неможливо відірватися: як приготувати лечо "по-херсонськи" (відео)
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Рецепт з маминого зошита
Домашня заготівля — це завжди про тепло та смак дому. Якщо ви вже готували апетитні пікантні баклажани, зверніть увагу на наступний рецепт.
Як розповідає у своєму відео кулінарна блогерка Ірина Онишкевич, цей рецепт консервації — з записника її мами, де він називається "Лечо по-херсонськи". Це надзвичайно смачно — так, щоб їсти і не могти зупинитись.
Інгредієнти:
- Помідори – 2,5 кг
- Солодкий перець – 2,5 кг (різних кольорів для краси)
- Гіркий перець – 1 шт. (до смаку)
- Морква – 500 г
- Рослинна олія – 250 мл
- Оцет 9% – 75 мл
- Цукор – 200 г
- Сіль – 50 г
Спосіб приготування:
- Помідори пропускаємо через соковижималку, щоб отримати сік без шкірки та насіння. Моркву натираємо на крупній тертці.
- Гіркий перець очищаємо від насіння і дрібно нарізаємо. Солодкий перець нарізаємо соломкою.
- У великій каструлі розігріваємо рослинну олію. Додаємо натерту моркву і тушкуємо до м'якості.
- Вливаємо томатний сік, додаємо сіль, цукор і гіркий перець. Доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Додаємо нарізаний солодкий перець до каструлі. Перемішуємо і тушкуємо ще 20 хвилин до готовності перцю.
- Гаряче лечо розливаємо в стерилізовані банки. Додаємо оцет і добре перемішуємо.
- Банки з лечо ставимо в каструлю з теплою водою і стерилізуємо: літрові – 20 хвилин, півлітрові – 10 хвилин з моменту закипання води. Закочуємо банки кришками і перевертаємо до повного охолодження.
Лечо за цим рецептом виходить особливо ароматне, смачне. До речі, якщо не знаєте, як підготувати тару для соусу, ми розповідали про класичний спосіб стерилізації банок — він вам знадобиться.