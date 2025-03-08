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От этой закуски невозможно оторваться: как приготовить лечо "по-херсонски" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусное лечо на зиму – ароматное, насыщенное и яркое
Вкусное лечо на зиму – ароматное, насыщенное и яркое. Фото shuba.life

Рецепт из маминой тетради

Домашняя заготовка – это всегда о тепле и вкусе дома. Если вы уже готовили аппетитные пикантные баклажаны, обратите внимание на следующий рецепт.

Как рассказывает в своем видео кулинарная блогерша Ирина Онишкевич, этот рецепт консервации — из записной книжки ее мамы, где он называется "Лечо по-херсонски". Это очень вкусно — так, чтобы есть и не остановиться.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг
  • Сладкий перец – 2,5 кг (различных цветов для красоты)
  • Горький перец – 1 шт. (по вкусу)
  • Морковь – 500 г
  • Растительное масло – 250 мл
  • Уксус 9% – 75 мл
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 50 г

Способ приготовления:

  1. Помидоры пропускаем через соковыжималку, чтобы получить сок без кожуры и семян. Морковь натираем на крупной терке.
  2. Горький перец очищаем от семян и мелко нарезаем. Сладкий перец нарезаем соломкой.
  3. В большой кастрюле разогреваем растительное масло. Добавляем натертую морковь и тушим до мягкости.
  4. Вливаем томатный сок, добавляем соль, сахар и горький перец. Доводим до кипения и варим 20 минут, периодически помешивая.
  5. Добавляем нарезанный сладкий перец в кастрюлю. Перемешиваем и тушим еще 20 минут до готовности перца.
  6. Горячее лечо разливаем в стерилизованные банки. Добавляем уксус и хорошо перемешиваем.
  7. Банки с лече ставим в кастрюлю с теплой водой и стерилизуем: литровые – 20 минут, пол-литровые – 10 минут с момента закипания воды. Закатываем банки крышками и переворачиваем до полного охлаждения.

Лечко по этому рецепту получается особенно ароматное, вкусное. Кстати, если не знаете, как подготовить тару для соуса, мы рассказывали о классическом способе стерилизации банок – он вам пригодится.

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#Рецепт #Закуска #Консервация #Лечо