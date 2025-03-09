Впораєтеся за десять хвилин: такі цукерки з фініків виходять корисними та смачними (відео)

Цукерки із сухофруктів та горіхів своїми руками легко приготувати в домашніх умовах

Цукерки з фініків – це смачний і корисний десерт, який стане чудовою альтернативою магазинним солодощам. Фініки багаті на натуральні цукри, клітковину та корисні мікроелементи, тому вони не тільки дарують енергію, а й приносять користь організму. З них можна приготувати ніжні й ароматні цукерки, поєднавши цей фрукт із кокосом – така комбінація створює особливий смак, який сподобається навіть найвибагливішим ласунам.

А сьогодні ми пропонуємо ще один вдалий рецепт смачних цукерок, що зведе з розуму близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "muesli_mania". Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся натуральними солодощами без зайвих добавок!

Як приготувати цукерки з фініками

Інгредієнти:

150 г фініків (без кісточок);

120 г волоського горіха;

70 г мигдалю;

1 ст. л. арахісової пасти (можна замінити на мед);

Спосіб приготування:

1.Фініки очистити від кісточок.

2.Змішати фініки, горіхи та арахісову пасту (або мед) в блендері до однорідної маси.

3.Сформувати з отриманої маси батончики або кульки.

4.Присипати зверху на вибір: