Впораєтеся за десять хвилин: такі цукерки з фініків виходять корисними та смачними (відео)
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Цукерки із сухофруктів та горіхів своїми руками легко приготувати в домашніх умовах
Цукерки з фініків – це смачний і корисний десерт, який стане чудовою альтернативою магазинним солодощам. Фініки багаті на натуральні цукри, клітковину та корисні мікроелементи, тому вони не тільки дарують енергію, а й приносять користь організму. З них можна приготувати ніжні й ароматні цукерки, поєднавши цей фрукт із кокосом – така комбінація створює особливий смак, який сподобається навіть найвибагливішим ласунам.
А сьогодні ми пропонуємо ще один вдалий рецепт смачних цукерок, що зведе з розуму близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "muesli_mania". Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся натуральними солодощами без зайвих добавок!
Як приготувати цукерки з фініками
Інгредієнти:
- 150 г фініків (без кісточок);
- 120 г волоського горіха;
- 70 г мигдалю;
- 1 ст. л. арахісової пасти (можна замінити на мед);
Спосіб приготування:
1.Фініки очистити від кісточок.
2.Змішати фініки, горіхи та арахісову пасту (або мед) в блендері до однорідної маси.
3.Сформувати з отриманої маси батончики або кульки.
4.Присипати зверху на вибір:
- сублімованою полуницею;
- какао;
- кокосовою стружкою;
- подрібненими горіхами;