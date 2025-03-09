Справитесь за десять минут: такие конфеты из фиников получаются полезными и вкусными (видео)
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Конфеты из сухофруктов и орехов своими руками легко приготовить в домашних условиях
Конфеты из фиников – это вкусный и полезный десерт, который станет великолепной альтернативой магазинным сладостям. Финики богаты натуральными сахарами, клетчаткой и полезными микроэлементами, поэтому они не только дарят энергию, но и приносят пользу организму. Из них можно приготовить нежные и ароматные конфеты, соединив этот фрукт с кокосом – такая комбинация создает особый вкус, который понравится даже самым требовательным сладкоежкам.
А сегодня мы предлагаем еще один удачный рецепт вкусных конфет, что сведет с ума близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "muesli_mania". Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь натуральными сладостями без лишних добавок!
Как приготовить конфеты с финиками
Ингредиенты:
- 150 г фиников (без косточек);
- 120 г грецкого ореха;
- 70 г миндаля;
- 1 ст. л. арахисовой пасты (можно заменить медом);
Способ приготовления:
1.Финики очистить от косточек.
2.Смешать финики, орехи и арахисовую пасту (или мед) в блендере до однородной массы.
3.Сформировать из полученной массы батончики или шарики.
4.Присыпать сверху по выбору:
- сублимированной клубникой;
- какао;
- кокосовой стружкой;
- измельченными орехами;