Справитесь за десять минут: такие конфеты из фиников получаются полезными и вкусными (видео)

Конфеты из сухофруктов и орехов своими руками легко приготовить в домашних условиях

Конфеты из фиников – это вкусный и полезный десерт, который станет великолепной альтернативой магазинным сладостям. Финики богаты натуральными сахарами, клетчаткой и полезными микроэлементами, поэтому они не только дарят энергию, но и приносят пользу организму. Из них можно приготовить нежные и ароматные конфеты, соединив этот фрукт с кокосом – такая комбинация создает особый вкус, который понравится даже самым требовательным сладкоежкам.

А сегодня мы предлагаем еще один удачный рецепт вкусных конфет, что сведет с ума близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "muesli_mania". Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь натуральными сладостями без лишних добавок!

Как приготовить конфеты с финиками

Ингредиенты:

150 г фиников (без косточек);

120 г грецкого ореха;

70 г миндаля;

1 ст. л. арахисовой пасты (можно заменить медом);

Способ приготовления:

1.Финики очистить от косточек.

2.Смешать финики, орехи и арахисовую пасту (или мед) в блендере до однородной массы.

3.Сформировать из полученной массы батончики или шарики.

4.Присыпать сверху по выбору: