Як "Баунті", тільки корисніші: як приготувати кокосові цукерки з фініками (відео)

Цукерки із сухофруктів та горіхів своїми руками легко приготувати в домашніх умовах

Якщо ви обожнюєте кокос, то, ймовірно, вже куштували безліч десертів із цим ароматним інгредієнтом — кокосовий пиріг, тістечка або навіть домашнє рафаелло. Сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — кокосові цукерки з фініками.

Вони не лише неймовірно смачні, але й корисні, адже не містять доданого цукру та готуються з натуральних інгредієнтів. Це ідеальне поєднання ніжної текстури, природної солодкості та легкого горіхового присмаку, яке точно підкорить ваше серце, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати кокосові цукерки з фініком

Інгредієнти:

фініки — 6 шт.;

кокосова стружка — 40 г;

згущене молоко — 2 ст. л.;

шоколад — 85 г;

олія (кокосова або інша нейтральна) — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Видалити кісточки з фініків, обережно розрізавши їх уздовж, але не розділяючи навпіл.

2.Для приготування начинки у мисці змішати кокосову стружку зі згущеним молоком до отримання густої маси.

3.Заповнити кожен фінік кокосовою масою і злегка притиснути, щоб зберегти форму.

4.Розтопити шоколад на водяній бані, поламавши його на шматочки та додавши олію.

5.Занурити кожен фінік у розтоплений шоколад, рівномірно покриваючи його. Викласти на пергамент.

6.Поставити в холодильник на 20-30 хвилин до повного застигання шоколаду, або в морозилку на 10 хв.