Як "Баунті", тільки корисніші: як приготувати кокосові цукерки з фініками (відео)
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Цукерки із сухофруктів та горіхів своїми руками легко приготувати в домашніх умовах
Якщо ви обожнюєте кокос, то, ймовірно, вже куштували безліч десертів із цим ароматним інгредієнтом — кокосовий пиріг, тістечка або навіть домашнє рафаелло. Сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — кокосові цукерки з фініками.
Вони не лише неймовірно смачні, але й корисні, адже не містять доданого цукру та готуються з натуральних інгредієнтів. Це ідеальне поєднання ніжної текстури, природної солодкості та легкого горіхового присмаку, яке точно підкорить ваше серце, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати кокосові цукерки з фініком
Інгредієнти:
- фініки — 6 шт.;
- кокосова стружка — 40 г;
- згущене молоко — 2 ст. л.;
- шоколад — 85 г;
- олія (кокосова або інша нейтральна) — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Видалити кісточки з фініків, обережно розрізавши їх уздовж, але не розділяючи навпіл.
2.Для приготування начинки у мисці змішати кокосову стружку зі згущеним молоком до отримання густої маси.
3.Заповнити кожен фінік кокосовою масою і злегка притиснути, щоб зберегти форму.
4.Розтопити шоколад на водяній бані, поламавши його на шматочки та додавши олію.
5.Занурити кожен фінік у розтоплений шоколад, рівномірно покриваючи його. Викласти на пергамент.
6.Поставити в холодильник на 20-30 хвилин до повного застигання шоколаду, або в морозилку на 10 хв.