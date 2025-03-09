Як зварити ідеальний курячий бульйон: прозорий, наваристий, чудовий (відео)
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Секрети наваристої страви
Курячий бульйон люблять за поживність та ситність. Його вживають під час хвороби чи на обід, а готувати таку страву легко та просто.
Однак не завжди бульйон виходить прозорим, інколи у ньому можуть залишатися частинки м'яса чи крові, що псує загальний вигляд страви. Ми вже ділилися секретами прозорого бульйону, якими користувалися наші бабусі. А тепер хочемо розповісти про ще одну хитрість, яку опублікували на Instagram-сторінці "viktoria cooking".
Як приготувати курячий бульйон
Інгредієнти:
- вода — 3 л;
- курячі стегна – 500 г;
- велика цибуля – 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- бульйонні кубики – 2 шт.;
- петрушка та кріп – 2-3 гілочки;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Курячі стегна ретельно помити, перекласти в каструлю.
2.Довести до кипіння на середньому вогні та варити після закипання ще 4-5 хвилин.
3.Курячі стегна забрати з каструлі, каструлю вимити і набрати нову воду.
4.Поставити на мінімальний вогонь знову варитись, додати цілу моркву та моркву, нарізану кільцями, велику цибулю, часник, декілька гілочок петрушки та кропу.
5.Додати сіль та перець за смаком і 2 бульйонних курячих кубиків.
6.Все добре перемішати та варити до готовності м‘яса та овочів, злегка прикривши кришкою. (1-1,5 години).
7.Основний секрет прозорості бульйону полягає у тому, щоб варити його на маленькому вогні та не збільшувати його.
8.Коли бульйон буде готовий – забрати зелень, цілу моркву та цибулю.
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