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Як зварити ідеальний курячий бульйон: прозорий, наваристий, чудовий (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Бульйон виходить ідеально прозорим
Бульйон виходить ідеально прозорим. Фото ideogram.ai

Секрети наваристої страви

Курячий бульйон люблять за поживність та ситність. Його вживають під час хвороби чи на обід, а готувати таку страву легко та просто.

Однак не завжди бульйон виходить прозорим, інколи у ньому можуть залишатися частинки м'яса чи крові, що псує загальний вигляд страви. Ми вже ділилися секретами прозорого бульйону, якими користувалися наші бабусі. А тепер хочемо розповісти про ще одну хитрість, яку опублікували на Instagram-сторінці "viktoria cooking".

Як приготувати курячий бульйон

Інгредієнти:

  • вода — 3 л;
  • курячі стегна – 500 г;
  • велика цибуля – 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 2 зуб.;
  • бульйонні кубики – 2 шт.;
  • петрушка та кріп – 2-3 гілочки;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Курячі стегна ретельно помити, перекласти в каструлю.

2.Довести до кипіння на середньому вогні та варити після закипання ще 4-5 хвилин.

3.Курячі стегна забрати з каструлі, каструлю вимити і набрати нову воду.

4.Поставити на мінімальний вогонь знову варитись, додати цілу моркву та моркву, нарізану кільцями, велику цибулю, часник, декілька гілочок петрушки та кропу.

5.Додати сіль та перець за смаком і 2 бульйонних курячих кубиків.

6.Все добре перемішати та варити до готовності м‘яса та овочів, злегка прикривши кришкою. (1-1,5 години).

7.Основний секрет прозорості бульйону полягає у тому, щоб варити його на маленькому вогні та не збільшувати його.

8.Коли бульйон буде готовий – забрати зелень, цілу моркву та цибулю.

Раніше ми писали, як приготувати смачнющий борщ за 30 хвилин. Весь секрет в особливому м'ясі.

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#Курка #бульйон #Готуємо вдома