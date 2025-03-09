Как сварить идеальный куриный бульон: прозрачный, наваристый, восхитительный (видео)
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Секреты наваристого блюда
Куриный бульон любят за питательность и сытность. Его употребляют во время болезни или на обед, а готовить такое блюдо легко и просто.
Однако не всегда бульон получается прозрачным, иногда в нем могут оставаться частички мяса или крови, что портит общий вид блюда. Мы уже делились секретами прозрачного бульона, которыми еще пользовались наши бабушки. А теперь хотим рассказать об еще одной хитрости, которую опубликовали на Instagram-странице viktoria cooking.
Как приготовить куриный бульон
Ингредиенты:
- вода — 3 л;
- куриные бедра – 500 г;
- большой лук – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- бульонные кубики – 2 шт.;
- петрушка и укроп – 2-3 веточки;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриные бедра тщательно помыть, переложить в кастрюлю.
2.Довести до кипения на среднем огне и варить после закипания еще 4-5 минут.
3.Куриные бедра убрать из кастрюли, кастрюлю вымыть и набрать новую воду.
4.Поставить на минимальный огонь снова вариться, добавить целую морковь и морковь, нарезанную кольцами, большой лук, чеснок, несколько веточек петрушки и укропа.
5.Добавить соль и перец по вкусу и 2 бульонных куриных кубиков.
6.Все хорошо перемешать и варить до готовности мяса и овощей, слегка прикрыв крышкой. (1-1,5 часа).
7.Основной секрет прозрачности бульона состоит в том, чтобы варить его на маленьком огне и не увеличивать его.
8. Когда бульон будет готов – убрать зелень, целую морковь и лук.
Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший борщ за 30 минут. Весь секрет в особом мясе.