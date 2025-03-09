Без яєць та молока: рецепт шикарного шоколадного десерту (відео)
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Готується дуже швидко
Шоколадний десерт – це простий і швидкий варіант випічки, який підходить навіть для тих, хто дотримується посту або має певні обмеження в харчуванні. Тісто виходить м’яким і вологим, а глазур з шоколаду та горішків додає десерту особливого смаку.
Десерт за рецептом від блогерки valerikiry готується дуже просто. Необхідно просто змішати інгредієнти, випекти і прикрасити глазур’ю. Це чудовий варіант до чаю або кави, який обов’язково сподобається всій родині.
Інгредієнти:
- борошно 200 г
- розпушувач 10 г
- какао 30 г (2 ст. л.)
- сіль 0,5 ч. л.
- цукор 140 г
- рослинна олія 100 мл
- вода 300 мл
Для шоколадного покриття:
- шоколад 160 г
- олія 1 ст. л.
- горішки смажені (арахіс, мигдаль або волоські) 100 г
Етапи приготування:
- Просіяти борошно і какао, додати цукор, сіль, розпушувач. Перемішати. Влити воду, олію. Перемішати.
- Випікати при 180 градусах 30 хвилин.
- Почекати, поки десерт охолоне, і розтопити шоколад, додати до нього 1 ст. л. олії, горішки подрібнені та покрити десерт.
- Залишити у холодильнику до застигання шоколаду.
- Коли будете розрізати, підігрійте ніж (наприклад, облийте окропом), тоді шоколад буде легше різати і шматочки вийдуть акуратними.