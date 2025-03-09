Без яєць та молока: рецепт шикарного шоколадного десерту (відео)

Готується дуже швидко

Шоколадний десерт – це простий і швидкий варіант випічки, який підходить навіть для тих, хто дотримується посту або має певні обмеження в харчуванні. Тісто виходить м’яким і вологим, а глазур з шоколаду та горішків додає десерту особливого смаку.

Десерт за рецептом від блогерки valerikiry готується дуже просто. Необхідно просто змішати інгредієнти, випекти і прикрасити глазур’ю. Це чудовий варіант до чаю або кави, який обов’язково сподобається всій родині.

Інгредієнти:

борошно 200 г

розпушувач 10 г

какао 30 г (2 ст. л.)

сіль 0,5 ч. л.

цукор 140 г

рослинна олія 100 мл

вода 300 мл

Для шоколадного покриття:

шоколад 160 г

олія 1 ст. л.

горішки смажені (арахіс, мигдаль або волоські) 100 г

Етапи приготування: