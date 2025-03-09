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Без яєць та молока: рецепт шикарного шоколадного десерту (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пісний шоколадний десерт
Пісний шоколадний десерт. Фото Скріншот Instagram/valerikiry

Готується дуже швидко

Шоколадний десерт – це простий і швидкий варіант випічки, який підходить навіть для тих, хто дотримується посту або має певні обмеження в харчуванні. Тісто виходить м’яким і вологим, а глазур з шоколаду та горішків додає десерту особливого смаку.

Десерт за рецептом від блогерки valerikiry готується дуже просто. Необхідно просто змішати інгредієнти, випекти і прикрасити глазур’ю. Це чудовий варіант до чаю або кави, який обов’язково сподобається всій родині.

Інгредієнти:

  • борошно 200 г
  • розпушувач 10 г
  • какао 30 г (2 ст. л.)
  • сіль 0,5 ч. л.
  • цукор 140 г
  • рослинна олія 100 мл
  • вода 300 мл

Для шоколадного покриття:

  • шоколад 160 г
  • олія 1 ст. л.
  • горішки смажені (арахіс, мигдаль або волоські) 100 г

Етапи приготування:

  1. Просіяти борошно і какао, додати цукор, сіль, розпушувач. Перемішати. Влити воду, олію. Перемішати.
  2. Випікати при 180 градусах 30 хвилин.
  3. Почекати, поки десерт охолоне, і розтопити шоколад, додати до нього 1 ст. л. олії, горішки подрібнені та покрити десерт.
  4. Залишити у холодильнику до застигання шоколаду.
  5. Коли будете розрізати, підігрійте ніж (наприклад, облийте окропом), тоді шоколад буде легше різати і шматочки вийдуть акуратними.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Десерт