Без яиц и молока: рецепт шикарного шоколадного десерта (видео)
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Готовится очень быстро
Шоколадный десерт – это простой и быстрый вариант выпечки, который подходит даже для соблюдающих пост или имеющих определенные ограничения в питании. Тесто получается мягким и влажным, а глазурь из шоколада и орешков придает десерту особый вкус.
Десерт по рецепту от блогера valerikiry готовится очень просто. Необходимо просто смешать ингредиенты, выпечь и украсить глазурью. Это отличный вариант к чаю или кофе, который обязательно понравится всей семье.
Ингредиенты:
- мука 200 г
- разрыхлитель 10 г
- какао 30 г (2 ст. л.)
- соль 0,5 ч. л.
- сахар 140 г
- растительное масло 100 мл
- вода 300 мл
Для шоколадного покрытия:
- шоколад 160 г
- масло 1 ст. л.
- орешки жареные (арахис, миндаль или грецкие) 100 г
Этапы приготовления:
- Просеять муку и какао, добавить сахар, соль, разрыхлитель. Перемешать. Влить воду, растительное масло. Перемешать.
- Выпекать при 180 градусах 30 минут.
- Подождать, пока десерт остынет, растопить шоколад, добавить к нему 1 ст. л. масла, измельченные орешки и покрыть десерт получившейся глазурью.
- Оставить в холодильнике до застывания шоколада.
- Когда будете разрезать, подогрейте нож (например, облейте крутым кипятком), тогда шоколад будет легче резать и кусочки получатся аккуратными.