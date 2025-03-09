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Без яиц и молока: рецепт шикарного шоколадного десерта (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Постный шоколадный десерт
Постный шоколадный десерт. Фото Скриншот Instagram/valerikiry

Готовится очень быстро

Шоколадный десерт – это простой и быстрый вариант выпечки, который подходит даже для соблюдающих пост или имеющих определенные ограничения в питании. Тесто получается мягким и влажным, а глазурь из шоколада и орешков придает десерту особый вкус.

Десерт по рецепту от блогера valerikiry готовится очень просто. Необходимо просто смешать ингредиенты, выпечь и украсить глазурью. Это отличный вариант к чаю или кофе, который обязательно понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • мука 200 г
  • разрыхлитель 10 г
  • какао 30 г (2 ст. л.)
  • соль 0,5 ч. л.
  • сахар 140 г
  • растительное масло 100 мл
  • вода 300 мл

Для шоколадного покрытия:

  • шоколад 160 г
  • масло 1 ст. л.
  • орешки жареные (арахис, миндаль или грецкие) 100 г

Этапы приготовления:

  1. Просеять муку и какао, добавить сахар, соль, разрыхлитель. Перемешать. Влить воду, растительное масло. Перемешать.
  2. Выпекать при 180 градусах 30 минут.
  3. Подождать, пока десерт остынет, растопить шоколад, добавить к нему 1 ст. л. масла, измельченные орешки и покрыть десерт получившейся глазурью.
  4. Оставить в холодильнике до застывания шоколада.
  5. Когда будете разрезать, подогрейте нож (например, облейте крутым кипятком), тогда шоколад будет легче резать и кусочки получатся аккуратными.
Теги:
#Рецепты #Выпечка #Десерт