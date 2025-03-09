Без яиц и молока: рецепт шикарного шоколадного десерта (видео)

Готовится очень быстро

Шоколадный десерт – это простой и быстрый вариант выпечки, который подходит даже для соблюдающих пост или имеющих определенные ограничения в питании. Тесто получается мягким и влажным, а глазурь из шоколада и орешков придает десерту особый вкус.

Десерт по рецепту от блогера valerikiry готовится очень просто. Необходимо просто смешать ингредиенты, выпечь и украсить глазурью. Это отличный вариант к чаю или кофе, который обязательно понравится всей семье.

Ингредиенты:

мука 200 г

разрыхлитель 10 г

какао 30 г (2 ст. л.)

соль 0,5 ч. л.

сахар 140 г

растительное масло 100 мл

вода 300 мл

Для шоколадного покрытия:

шоколад 160 г

масло 1 ст. л.

орешки жареные (арахис, миндаль или грецкие) 100 г

Этапы приготовления: