"Шуба" та вінегрет і поруч не стояли: цей салат з буряка сподобається близьким (відео)

Готується легко та з простих продуктів

Салат з буряка, яєць та сиру — це смачна та корисна страва, яка прекрасно підходить для будь-якої пори року. Його насичений смак завдяки поєднанню буряка та сиру створює чудову гармонію, а яйця додають ніжності та ситності. Цей салат є чудовим варіантом для легкого обіду або вечері. До того ж він може бути прекрасним доповненням до святкового столу.

Такий салат за структурою та компонентами нагадує відому страву — оселедця під шубою, але має свою неповторну інтерпретацію з інгредієнтами, які додають новий смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати салат з буряком, сиром та яйцями

Інгредієнти:

буряк маленький — 4 шт.;

яйця — 2 шт.;

сир — 50 г;

часник — 2 зуб.;

сметана — 2 ст. л.;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Буряк натерти разом із часником, яйцями та сиром.

2.Додати сметану, спеції, перемішати.

3.За бажанням прикрасити зеленню.