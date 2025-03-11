"Шуба" та вінегрет і поруч не стояли: цей салат з буряка сподобається близьким (відео)
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Готується легко та з простих продуктів
Салат з буряка, яєць та сиру — це смачна та корисна страва, яка прекрасно підходить для будь-якої пори року. Його насичений смак завдяки поєднанню буряка та сиру створює чудову гармонію, а яйця додають ніжності та ситності. Цей салат є чудовим варіантом для легкого обіду або вечері. До того ж він може бути прекрасним доповненням до святкового столу.
Такий салат за структурою та компонентами нагадує відому страву — оселедця під шубою, але має свою неповторну інтерпретацію з інгредієнтами, які додають новий смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати салат з буряком, сиром та яйцями
Інгредієнти:
- буряк маленький — 4 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сир — 50 г;
- часник — 2 зуб.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Буряк натерти разом із часником, яйцями та сиром.
2.Додати сметану, спеції, перемішати.
3.За бажанням прикрасити зеленню.