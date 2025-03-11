"Шуба" и винегрет и рядом не стояли: этот салат из свеклы понравится близким (видео)
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Готовится легко и из простых продуктов
Салат из свеклы, яиц и сыра – это вкусное и полезное блюдо, которое прекрасно подходит для любого времени года. Его насыщенный вкус благодаря сочетанию свеклы и сыра создает прекрасную гармонию, а яйца придают нежность и сытность. Этот салат является отличным вариантом для легкого обеда или ужина. К тому же, он может быть прекрасным дополнением к праздничному столу.
Такой салат по структуре и компонентам напоминает известное блюдо — селедку под шубой, но имеет свою неповторимую интерпретацию с ингредиентами, которые придают новый вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить салат со свеклой, сыром и яйцами
Ингредиенты:
- свекла маленькая — 4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр – 50 г;
- чеснок — 2 зуб.;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Свеклу натереть вместе с чесноком, яйцами и сыром.
2.Добавить сметану, специи, перемешать.
3.По желанию украсить зеленью.