"Шуба" и винегрет и рядом не стояли: этот салат из свеклы понравится близким (видео)

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Салат из свеклы, яиц и сыра – это вкусное и полезное блюдо, которое прекрасно подходит для любого времени года. Его насыщенный вкус благодаря сочетанию свеклы и сыра создает прекрасную гармонию, а яйца придают нежность и сытность. Этот салат является отличным вариантом для легкого обеда или ужина. К тому же, он может быть прекрасным дополнением к праздничному столу.

Такой салат по структуре и компонентам напоминает известное блюдо — селедку под шубой, но имеет свою неповторимую интерпретацию с ингредиентами, которые придают новый вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат со свеклой, сыром и яйцами

Ингредиенты:

свекла маленькая — 4 шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр – 50 г;

чеснок — 2 зуб.;

сметана — 2 ст. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Свеклу натереть вместе с чесноком, яйцами и сыром.

2.Добавить сметану, специи, перемешать.

3.По желанию украсить зеленью.