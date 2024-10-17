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Особливо апетитна "шуба": що зробити, щоб салат став фантастично смачним (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Смачний рецепт шуби Новина оновлена 17 жовтня 2024, 15:46
Смачний рецепт шуби. Фото lenta.com.ua

Так оселедець під шубою буде найсмачнішим

На вулиці стало відчутно холодніше, а це означає, що в топі овочеві салати. Ми ділились рецептом апетитного "Київського" салату. Тепер розповідаємо, як особливо вдало приготувати оселедець під шубою.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ". І з ним закуска виходить дуже соковитою та просоченою.

Інгредієнти:

  • Філе солоного оселедця — 250 г
  • Картопля — 5 шт.
  • Морква — 2 шт.
  • Буряк — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйця — 2 шт.
  • Майонез — 250 г
  • Сіль, цукор, оцет 9% — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо цибулю. Заливаємо її маринадом з води, оцту, цукру та солі. Залишаємо маринуватися на 15-20 хвилин.
  2. Картоплю, моркву і буряк відварюємо до готовності в окремих каструлях. Охолоджуємо і чистимо. Натираємо їх окремо на тертці.
  3. Яйця відварюємо та чистимо від шкаралупи. Відділяємо білок від жовтка та чистимо окремо.
  4. Збираємо салат. Спочатку кладемо натерту картоплю, злегка посолену.
  5. Потім викладаємо шматочки оселедця, а не неї — мариновану цибулю з маринадом. Четвертим шаром кладемо терту моркву, злегка посолену. Змащуємо майонезом та викладаємо тертий білок яйця.
  6. Робимо сіточку з майонезу та викладаємо тертий буряк, злегка посолений. Змащуємо майонезом і прикрашаємо тертими яєчними жовтками.

Залишаємо шубу на кілька годин в холодильнику — і можна смакувати. Також ми ділились рецептом легендарного салату "Білочка".

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Оселедець під шубою #Оселедець