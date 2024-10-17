Особливо апетитна "шуба": що зробити, щоб салат став фантастично смачним (відео)
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Так оселедець під шубою буде найсмачнішим
На вулиці стало відчутно холодніше, а це означає, що в топі овочеві салати. Ми ділились рецептом апетитного "Київського" салату. Тепер розповідаємо, як особливо вдало приготувати оселедець під шубою.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ". І з ним закуска виходить дуже соковитою та просоченою.
Інгредієнти:
- Філе солоного оселедця — 250 г
- Картопля — 5 шт.
- Морква — 2 шт.
- Буряк — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Майонез — 250 г
- Сіль, цукор, оцет 9% — до смаку
Спосіб приготування:
- Нарізаємо цибулю. Заливаємо її маринадом з води, оцту, цукру та солі. Залишаємо маринуватися на 15-20 хвилин.
- Картоплю, моркву і буряк відварюємо до готовності в окремих каструлях. Охолоджуємо і чистимо. Натираємо їх окремо на тертці.
- Яйця відварюємо та чистимо від шкаралупи. Відділяємо білок від жовтка та чистимо окремо.
- Збираємо салат. Спочатку кладемо натерту картоплю, злегка посолену.
- Потім викладаємо шматочки оселедця, а не неї — мариновану цибулю з маринадом. Четвертим шаром кладемо терту моркву, злегка посолену. Змащуємо майонезом та викладаємо тертий білок яйця.
- Робимо сіточку з майонезу та викладаємо тертий буряк, злегка посолений. Змащуємо майонезом і прикрашаємо тертими яєчними жовтками.
Залишаємо шубу на кілька годин в холодильнику — і можна смакувати. Також ми ділились рецептом легендарного салату "Білочка".