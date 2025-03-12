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Можна їсти навіть у піст: як приготувати ситний салат з оселедцем та картоплею (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Простий та смачний салат
Простий та смачний салат. Фото instagram.com

Такий салат дуже легко готується

Оселедець – це не лише закуска, яку можна подати просто з цибулею та хлібом. Він чудово поєднується з різними продуктами, створюючи цікаві й смачні страви. Найвідомішою з них, звісно, є "Оселедець під шубою", але це далеко не єдиний варіант.

Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але дуже смачний салат із картоплею та оселедцем. Ніжна картопля, пікантний оселедець і легкі доповнення роблять його ситним, гармонійним і невимушеним у приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk__"

Як приготувати салат з картоплею та оселедцем

Інгредієнти:

  • оселедець – 1 шт.;
  • картопля відварена – 2 шт.;
  • огірки мариновані – 5 шт. (маленьких);
  • цибуля – 1 шт. маринована;
  • консервований горошок – 1 банка;
  • олія – 3 ст. л.;
  • зелень ;

Спосіб приготування:

1.Одну цибулину нарізати півкільцями.

2.Додати 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту, воду.

3.Залишити на 30 хвилин маринуватися.

4.Нарізати відварену картоплю та огірки.

5.Все поєднати в одній ємності.

6.Додати нарізаний оселедець.

7.Додати консервований горошок.

8.Додати мариновану цибулю, спеції та олію.

9.Все добре перемішати.

Теги:
#Картопля #Оселедець #Готуємо вдома