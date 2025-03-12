Можна їсти навіть у піст: як приготувати ситний салат з оселедцем та картоплею (відео)

Такий салат дуже легко готується

Оселедець – це не лише закуска, яку можна подати просто з цибулею та хлібом. Він чудово поєднується з різними продуктами, створюючи цікаві й смачні страви. Найвідомішою з них, звісно, є "Оселедець під шубою", але це далеко не єдиний варіант.

Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але дуже смачний салат із картоплею та оселедцем. Ніжна картопля, пікантний оселедець і легкі доповнення роблять його ситним, гармонійним і невимушеним у приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk__"

Як приготувати салат з картоплею та оселедцем

Інгредієнти:

оселедець – 1 шт.;

картопля відварена – 2 шт.;

огірки мариновані – 5 шт. (маленьких);

цибуля – 1 шт. маринована;

консервований горошок – 1 банка;

олія – 3 ст. л.;

зелень ;

Спосіб приготування:

1.Одну цибулину нарізати півкільцями.

2.Додати 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту, воду.

3.Залишити на 30 хвилин маринуватися.

4.Нарізати відварену картоплю та огірки.

5.Все поєднати в одній ємності.

6.Додати нарізаний оселедець.

7.Додати консервований горошок.

8.Додати мариновану цибулю, спеції та олію.

9.Все добре перемішати.