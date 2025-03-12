Можна їсти навіть у піст: як приготувати ситний салат з оселедцем та картоплею (відео)
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Такий салат дуже легко готується
Оселедець – це не лише закуска, яку можна подати просто з цибулею та хлібом. Він чудово поєднується з різними продуктами, створюючи цікаві й смачні страви. Найвідомішою з них, звісно, є "Оселедець під шубою", але це далеко не єдиний варіант.
Сьогодні пропонуємо приготувати простий, але дуже смачний салат із картоплею та оселедцем. Ніжна картопля, пікантний оселедець і легкі доповнення роблять його ситним, гармонійним і невимушеним у приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk__"
Як приготувати салат з картоплею та оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець – 1 шт.;
- картопля відварена – 2 шт.;
- огірки мариновані – 5 шт. (маленьких);
- цибуля – 1 шт. маринована;
- консервований горошок – 1 банка;
- олія – 3 ст. л.;
- зелень ;
Спосіб приготування:
1.Одну цибулину нарізати півкільцями.
2.Додати 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту, воду.
3.Залишити на 30 хвилин маринуватися.
4.Нарізати відварену картоплю та огірки.
5.Все поєднати в одній ємності.
6.Додати нарізаний оселедець.
7.Додати консервований горошок.
8.Додати мариновану цибулю, спеції та олію.
9.Все добре перемішати.