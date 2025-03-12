Можно есть даже в пост: как приготовить сытный салат с сельдью и картофелем (видео)

Такой салат очень легко готовится

Сельдь – это не только закуска, которую можно подать прямо с луком и хлебом. Он прекрасно сочетается с разными продуктами, создавая интересные и вкусные блюда. Самой известной из них, конечно, является "Селедка под шубой", но это далеко не единственный вариант.

Сегодня предлагаем приготовить простой, но очень вкусный салат с картофелем и селедкой. Нежный картофель, пикантная сельдь и легкие дополнения делают его сытным, гармоничным и непринужденным в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk__"

Как приготовить салат с картофелем и сельдью

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

картофель отварной – 2 шт.;

огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких);

лук – 1 шт. маринованная;

консервированный горошек – 1 банка;

масло – 3 ст. л.;

зелень;

Способ приготовления:

1.Одну луковицу нарезать полукольцами.

2.Добавить 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса, воду.

3.Оставить на 30 минут мариноваться.

4.Нарезать отварной картофель и огурцы.

5.Все соединить в одной емкости.

6.Добавить нарезанную сельдь.

7.Добавить консервированный горошек.

8.Добавить маринованный лук, специи и масло.

9.Все хорошо перемешать.