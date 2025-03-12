Можно есть даже в пост: как приготовить сытный салат с сельдью и картофелем (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такой салат очень легко готовится
Сельдь – это не только закуска, которую можно подать прямо с луком и хлебом. Он прекрасно сочетается с разными продуктами, создавая интересные и вкусные блюда. Самой известной из них, конечно, является "Селедка под шубой", но это далеко не единственный вариант.
Сегодня предлагаем приготовить простой, но очень вкусный салат с картофелем и селедкой. Нежный картофель, пикантная сельдь и легкие дополнения делают его сытным, гармоничным и непринужденным в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk__"
Как приготовить салат с картофелем и сельдью
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.;
- картофель отварной – 2 шт.;
- огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких);
- лук – 1 шт. маринованная;
- консервированный горошек – 1 банка;
- масло – 3 ст. л.;
- зелень;
Способ приготовления:
1.Одну луковицу нарезать полукольцами.
2.Добавить 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса, воду.
3.Оставить на 30 минут мариноваться.
4.Нарезать отварной картофель и огурцы.
5.Все соединить в одной емкости.
6.Добавить нарезанную сельдь.
7.Добавить консервированный горошек.
8.Добавить маринованный лук, специи и масло.
9.Все хорошо перемешать.