Виходять ситними та смачними: такі кошики з сиром сподобаються близьким (відео)

Нашвидкуруч, незрівнянно смачно, легко, на свято

Картопля – це універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Вона чудово поєднується з різними інгредієнтами, зберігаючи ніжну текстуру та насичений смак. Її можна запікати з сиром, готувати у вигляді пюре, смажити чи робити хрусткі деруни.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати оригінальну й апетитну страву – кошики з картоплею, сиром та овочами. Вони не тільки смачні, а й дуже ефектно виглядають на столі, тож чудово підійдуть як для сімейного обіду, так і для святкового частування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати кошики з картоплею та сиром

Інгредієнти:

картопля (маленького розміру);

прованські трави;

сир фета;

улюблений сир;

оливкова олія;

сік половини лайма;

помідор;

перець солодкий;

перець чилі;

соєвий соус;

Спосіб приготування:

1.Картоплю зварити та розім'яти так, щоб вийшли кошики.

2.На дно покласти трохи сиру та прованські трави. Запекти у розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин до золотистого кольору.

3.До сиру фета додати оливкову олію, сік лайма та приправи, перемішати та наповнити кошики.

4.Для овочевої начинки потрібно дрібно нашаткувати помідор, перець і перець чилі, додати трохи соєвого соусу, перемішати та покласти поверх сиру.