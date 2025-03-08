Легко готується, але вражає смаком: рецепт печеної картоплі з начинкою (відео)

Готується просто — виходить смачно

Печена картопля з крабовою начинкою — це вишуканий і водночас простий у приготуванні варіант улюбленої страви. Ніжна картопля чудово поєднується з соковитим крабовим м’ясом, створюючи ідеальний баланс смаків.

Якщо вам до вподоби печена картопля з беконом, то цей варіант точно вартий уваги! Крабова начинка додає страві легкості та делікатності, роблячи її чудовим вибором як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати печену картоплю з крабовою начинкою

Інгредієнти:

картопля;

оливкова олія;

сіль, перець;

спеції до картоплі;

крабові палички — 250 г;

твердий сир — 100 г;

часник — 1 зубчик;

майонез домашній;

Спосіб приготування:

1.Велику картоплю помити, просушити, проколоти виделкою, полити оливковою олією.

2.Посолити, поперчити, загорнути у фольгу, запікати у розігрітій до 200 градусів духовці протягом півтори години.

3.Для приготування начинки крабові палички подрібнити.

4.Твердий сир натерти на дрібній тертці.

5.Часник вичавити через прес.

6.Змішати все для начинки.

7.Картоплю розрізати навпіл, додати вершкове масло, перемішати.

8.Зверху викласти начинку та можна подавати до столу.