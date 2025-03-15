Выходят сытными и вкусными: такие корзинки с сыром понравятся близким (видео)

Наскоро, несравненно вкусно, легко, на праздник

Картофель – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Она отлично сочетается с разными ингредиентами, сохраняя нежную текстуру и насыщенный вкус. Ее можно запекать с сыром, готовить в виде пюре, жарить или делать хрустящие драники.

Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальное и аппетитное блюдо – корзинки с картофелем, сыром и овощами. Они не только вкусны, но и очень эффектно смотрятся на столе, поэтому отлично подойдут как для семейного обеда, так и для праздничного угощения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить корзины с картофелем и сыром

Ингредиенты:

картофель (маленького размера);

прованские травы;

сыр фета;

любимый сыр;

оливковое масло;

сок половины лайма;

помидор;

перец сладкий;

перец чили;

соевый соус;

Способ приготовления:

1.Картофель сварить и размять так, чтобы получились корзинки.

2.На дно положить немного сыра и прованских трав. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут до золотистого цвета.

3.К сыру фета добавить оливковое масло, сок лайма и приправы, перемешать и наполнить корзинки.

4.Для овощной начинки нужно мелко нашинковать помидор, перец и перец чили, добавить немного соевого соуса, перемешать и положить поверх сыра.