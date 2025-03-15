Выходят сытными и вкусными: такие корзинки с сыром понравятся близким (видео)
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Наскоро, несравненно вкусно, легко, на праздник
Картофель – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Она отлично сочетается с разными ингредиентами, сохраняя нежную текстуру и насыщенный вкус. Ее можно запекать с сыром, готовить в виде пюре, жарить или делать хрустящие драники.
Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальное и аппетитное блюдо – корзинки с картофелем, сыром и овощами. Они не только вкусны, но и очень эффектно смотрятся на столе, поэтому отлично подойдут как для семейного обеда, так и для праздничного угощения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить корзины с картофелем и сыром
Ингредиенты:
- картофель (маленького размера);
- прованские травы;
- сыр фета;
- любимый сыр;
- оливковое масло;
- сок половины лайма;
- помидор;
- перец сладкий;
- перец чили;
- соевый соус;
Способ приготовления:
1.Картофель сварить и размять так, чтобы получились корзинки.
2.На дно положить немного сыра и прованских трав. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут до золотистого цвета.
3.К сыру фета добавить оливковое масло, сок лайма и приправы, перемешать и наполнить корзинки.
4.Для овощной начинки нужно мелко нашинковать помидор, перец и перец чили, добавить немного соевого соуса, перемешать и положить поверх сыра.