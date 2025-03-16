Так броколі ви ще не готували: рецепт швидкого та надзвичайно смачного салату (відео)

Легка у приготуванні та дуже смачна страва

Зазвичай броколі не часто зустрінеш у салатах, і багато хто вважає її несмачною. Але в цьому рецепті вона розкривається з несподіваного боку, поєднуючись з беконом, виноградом та насінням соняшника.

Хрустка текстура та яскравий смак салату здивують навіть тих, хто раніше не міг терпіти броколі. Ще одна перевага цього салату — швидке та просте приготування.

Рецептом незвичайної страви поділилась блогерка o.stadnyk_.

Інгредієнти:

Броколі — 1 шт.

Фіолетова цибуля — 1 шт.

Бекон — 150 г.

Виноград без кісточок/груша — 1 шт.

Насіння соняшника — на смак

Майонез — 2 ст.л.

Гірчиця — 1 ч.л.

Етапи приготування: