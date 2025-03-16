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Так броколі ви ще не готували: рецепт швидкого та надзвичайно смачного салату (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат з броколі
Салат з броколі. Фото Скріншот Tiktok.com/@o.stadnyk_, колаж "Телеграф"

Легка у приготуванні та дуже смачна страва

Зазвичай броколі не часто зустрінеш у салатах, і багато хто вважає її несмачною. Але в цьому рецепті вона розкривається з несподіваного боку, поєднуючись з беконом, виноградом та насінням соняшника.

Хрустка текстура та яскравий смак салату здивують навіть тих, хто раніше не міг терпіти броколі. Ще одна перевага цього салату — швидке та просте приготування.

Рецептом незвичайної страви поділилась блогерка o.stadnyk_.

Інгредієнти:

  • Броколі — 1 шт.
  • Фіолетова цибуля — 1 шт.
  • Бекон — 150 г.
  • Виноград без кісточок/груша — 1 шт.
  • Насіння соняшника — на смак
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Гірчиця — 1 ч.л.

Етапи приготування:

  1. Броколі розділити на суцвіття та залити окропом. Додати трохи солі й залишити на 7 хвилин.
  2. Бекон нарізати смужками та обсмажити на сухій пательні до золотавого кольору.
  3. З броколі злити воду.
  4. Змішати в мисці дрібно порізану цибулю, солодкий фрукт, бекон та броколі.
  5. Для заправки змішати майонез з гірчицею.
  6. Посипати салат смаженим насінням.
Теги:
#Рецепти #Салати #Броколі