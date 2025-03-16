Так броколі ви ще не готували: рецепт швидкого та надзвичайно смачного салату (відео)
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Легка у приготуванні та дуже смачна страва
Зазвичай броколі не часто зустрінеш у салатах, і багато хто вважає її несмачною. Але в цьому рецепті вона розкривається з несподіваного боку, поєднуючись з беконом, виноградом та насінням соняшника.
Хрустка текстура та яскравий смак салату здивують навіть тих, хто раніше не міг терпіти броколі. Ще одна перевага цього салату — швидке та просте приготування.
Рецептом незвичайної страви поділилась блогерка o.stadnyk_.
Інгредієнти:
- Броколі — 1 шт.
- Фіолетова цибуля — 1 шт.
- Бекон — 150 г.
- Виноград без кісточок/груша — 1 шт.
- Насіння соняшника — на смак
- Майонез — 2 ст.л.
- Гірчиця — 1 ч.л.
Етапи приготування:
- Броколі розділити на суцвіття та залити окропом. Додати трохи солі й залишити на 7 хвилин.
- Бекон нарізати смужками та обсмажити на сухій пательні до золотавого кольору.
- З броколі злити воду.
- Змішати в мисці дрібно порізану цибулю, солодкий фрукт, бекон та броколі.
- Для заправки змішати майонез з гірчицею.
- Посипати салат смаженим насінням.