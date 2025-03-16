Так брокколи вы еще не готовили: рецепт быстрого и вкуснейшего салата (видео)
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Легкое в приготовлении и очень вкусное блюдо
Обычно брокколи не часто встретишь в салатах, и многие считают ее безвкусной. Но в этом рецепте она раскрывается с неожиданной стороны, сочетаясь с беконом, виноградом и семенами подсолнечника.
Хрустящая текстура и яркий вкус салата приятно удивят даже тех, кто раньше терпеть не мог брокколи. Еще одно преимущество этого салата – быстрое и простое приготовление.
Рецептом необычного блюда поделилась блогерша o.stadnyk_.
Ингредиенты:
- Брокколи – 1 шт.
- Фиолетовый лук – 1 шт.
- Бекон – 150 г.
- Виноград без косточек/груша – 1 шт.
- Семена подсолнечника — по вкусу
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
Этапы приготовления:
- Брокколи разделить на соцветия и залить крутым кипятком. Добавить немного соли и оставить на 7 минут.
- Бекон нарезать полосками и обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
- С брокколи слить воду.
- Смешать в миске мелко порезанный лук, сладкий фрукт, бекон и брокколи.
- Для заправки смешать майонез с горчицей.
- Посыпать салат жареными семенами.