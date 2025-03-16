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Так брокколи вы еще не готовили: рецепт быстрого и вкуснейшего салата (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из брокколи
Салат из брокколи. Фото Скриншот Tiktok.com/@o.stadnyk_, коллаж "Телеграф"

Легкое в приготовлении и очень вкусное блюдо

Обычно брокколи не часто встретишь в салатах, и многие считают ее безвкусной. Но в этом рецепте она раскрывается с неожиданной стороны, сочетаясь с беконом, виноградом и семенами подсолнечника.

Хрустящая текстура и яркий вкус салата приятно удивят даже тех, кто раньше терпеть не мог брокколи. Еще одно преимущество этого салата – быстрое и простое приготовление.

Рецептом необычного блюда поделилась блогерша o.stadnyk_.

Ингредиенты:

  • Брокколи – 1 шт.
  • Фиолетовый лук – 1 шт.
  • Бекон – 150 г.
  • Виноград без косточек/груша – 1 шт.
  • Семена подсолнечника — по вкусу
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.

Этапы приготовления:

  1. Брокколи разделить на соцветия и залить крутым кипятком. Добавить немного соли и оставить на 7 минут.
  2. Бекон нарезать полосками и обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
  3. С брокколи слить воду.
  4. Смешать в миске мелко порезанный лук, сладкий фрукт, бекон и брокколи.
  5. Для заправки смешать майонез с горчицей.
  6. Посыпать салат жареными семенами.
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#Рецепты #Салаты #Броколі