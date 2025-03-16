Так брокколи вы еще не готовили: рецепт быстрого и вкуснейшего салата (видео)

Легкое в приготовлении и очень вкусное блюдо

Обычно брокколи не часто встретишь в салатах, и многие считают ее безвкусной. Но в этом рецепте она раскрывается с неожиданной стороны, сочетаясь с беконом, виноградом и семенами подсолнечника.

Хрустящая текстура и яркий вкус салата приятно удивят даже тех, кто раньше терпеть не мог брокколи. Еще одно преимущество этого салата – быстрое и простое приготовление.

Рецептом необычного блюда поделилась блогерша o.stadnyk_.

Ингредиенты:

Брокколи – 1 шт.

Фиолетовый лук – 1 шт.

Бекон – 150 г.

Виноград без косточек/груша – 1 шт.

Семена подсолнечника — по вкусу

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Этапы приготовления: