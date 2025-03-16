Ця закуска обов'язково має бути в холодильнику: готується швидко, а виходить дуже смачно (відео)

Ваші гості оцінять цей ніжний форшмак з яблуком

Форшмак – це не просто закуска, це частина кулінарної спадщини, що передається з покоління в покоління. Цей рецепт поєднує класичні інгредієнти з легким сучасним акцентом, додаючи свіжість зеленого яблука та ніжність натурального йогурту. Всього за декілька хвилин ви отримаєте ароматну та смачна страва, яка підійде як для святкового столу, так і для бутербродів на кожен день.

Рецептом форшмаку поділилась блогерка _whattocook_.

Інгредієнти:

оселедець слабосолоний — 200 г

яйця варені — 2 шт.

зелене яблуко — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

натуральний йогурт або сметана — 1 ст.л

лимонний сік — 1 ст.л

гірчиця — 1 ч.л

перець на смак

Етапи приготування: