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Ця закуска обов'язково має бути в холодильнику: готується швидко, а виходить дуже смачно (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачний форшмак
Смачний форшмак. Фото фото з відкритих джерел

Ваші гості оцінять цей ніжний форшмак з яблуком

Форшмак – це не просто закуска, це частина кулінарної спадщини, що передається з покоління в покоління. Цей рецепт поєднує класичні інгредієнти з легким сучасним акцентом, додаючи свіжість зеленого яблука та ніжність натурального йогурту. Всього за декілька хвилин ви отримаєте ароматну та смачна страва, яка підійде як для святкового столу, так і для бутербродів на кожен день.

Рецептом форшмаку поділилась блогерка _whattocook_.

Інгредієнти:

  • оселедець слабосолоний — 200 г
  • яйця варені — 2 шт.
  • зелене яблуко — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • натуральний йогурт або сметана — 1 ст.л
  • лимонний сік — 1 ст.л
  • гірчиця — 1 ч.л
  • перець на смак

Етапи приготування:

  1. Дрібно нарізаємо всі інгредієнти, яблуко та яйця можна натерти на тертці.
  2. Поєднуємо всі інгредієнти та перемішуємо.
  3. Даємо готовому форшмаку постояти 20-30 хвилин і можна пригощатись.
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#Рецепти #Закуски #намазка #Форшмак