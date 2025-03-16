Ця закуска обов'язково має бути в холодильнику: готується швидко, а виходить дуже смачно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ваші гості оцінять цей ніжний форшмак з яблуком
Форшмак – це не просто закуска, це частина кулінарної спадщини, що передається з покоління в покоління. Цей рецепт поєднує класичні інгредієнти з легким сучасним акцентом, додаючи свіжість зеленого яблука та ніжність натурального йогурту. Всього за декілька хвилин ви отримаєте ароматну та смачна страва, яка підійде як для святкового столу, так і для бутербродів на кожен день.
Рецептом форшмаку поділилась блогерка _whattocook_.
Інгредієнти:
- оселедець слабосолоний — 200 г
- яйця варені — 2 шт.
- зелене яблуко — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- натуральний йогурт або сметана — 1 ст.л
- лимонний сік — 1 ст.л
- гірчиця — 1 ч.л
- перець на смак
Етапи приготування:
- Дрібно нарізаємо всі інгредієнти, яблуко та яйця можна натерти на тертці.
- Поєднуємо всі інгредієнти та перемішуємо.
- Даємо готовому форшмаку постояти 20-30 хвилин і можна пригощатись.