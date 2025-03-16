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Эта закуска обязательно должна быть в холодильнике: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный форшмак
Вкусный форшмак. Фото фото из открытых источников

Ваши гости оценят этот нежный форшмак с яблоком

Форшмак – это не просто закуска, это часть кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Этот рецепт сочетает в себе классические ингредиенты с легким современным акцентом, добавляя свежесть зеленого яблока и нежность натурального йогурта. Всего за несколько минут вы получите ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и бутербродов на каждый день.

Рецептом форшмака поделилась блогерша _whattocook_.

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая — 200 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • зеленое яблоко – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • натуральный йогурт или сметана – 1 ст.л
  • лимонный сок — 1 ст.л
  • горчица — 1 ч.л
  • перец по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Мелко нарезаем все ингредиенты, яблоко и яйца можно натереть на терке.
  2. Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.
  3. Даем готовому форшмаку постоять 20-30 минут и можно угощаться.
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