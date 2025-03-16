Эта закуска обязательно должна быть в холодильнике: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)

Ваши гости оценят этот нежный форшмак с яблоком

Форшмак – это не просто закуска, это часть кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Этот рецепт сочетает в себе классические ингредиенты с легким современным акцентом, добавляя свежесть зеленого яблока и нежность натурального йогурта. Всего за несколько минут вы получите ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и бутербродов на каждый день.

Рецептом форшмака поделилась блогерша _whattocook_.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая — 200 г

яйца вареные – 2 шт.

зеленое яблоко – 1 шт.

лук – 1 шт.

натуральный йогурт или сметана – 1 ст.л

лимонный сок — 1 ст.л

горчица — 1 ч.л

перец по вкусу

Этапы приготовления: