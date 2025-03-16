Эта закуска обязательно должна быть в холодильнике: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)
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Ваши гости оценят этот нежный форшмак с яблоком
Форшмак – это не просто закуска, это часть кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Этот рецепт сочетает в себе классические ингредиенты с легким современным акцентом, добавляя свежесть зеленого яблока и нежность натурального йогурта. Всего за несколько минут вы получите ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и бутербродов на каждый день.
Рецептом форшмака поделилась блогерша _whattocook_.
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая — 200 г
- яйца вареные – 2 шт.
- зеленое яблоко – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- натуральный йогурт или сметана – 1 ст.л
- лимонный сок — 1 ст.л
- горчица — 1 ч.л
- перец по вкусу
Этапы приготовления:
- Мелко нарезаем все ингредиенты, яблоко и яйца можно натереть на терке.
- Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.
- Даем готовому форшмаку постоять 20-30 минут и можно угощаться.