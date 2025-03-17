Готуйте одразу подвійну порцію, бо рідні попросять добавку: рецепт смачної рибки з картоплею та томатами (відео)
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Дуже поживна та швидка у приготуванні страва
Приготування смачної вечері не завжди потребує багато часу та зусиль. Простий набір інгредієнтів і мінімум підготовки – все, що потрібно для цієї запеченої рибної страви.
Скумбрія виходить соковитою, картопля – м'якою та ароматною, а помідори додають страві приємну кислинку. Усе готується в одній формі, що робить процес ще зручнішим. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує легкі та корисні страви.
Рецептом поділилась фудблогерка pollicooking.
Інгредієнти:
- Скумбрія (філе) — 3 шт
- Картопля — 500 г
- Помідори чері — 200 г
- Спеції для риби, сіль, паприка, мікс перців, олія — на смак
Етапи приготування:
- Наріжте картоплю тонкими кружечками й змішайте її з міксом перців, паприкою, сіллю та олією.
- Рівномірно розподіліть картоплю на дні глибокої форми. Додайте також помідори чері.
- Зробіть невеликі розрізи на скумбрії, обсипте її спеціями для риби та сіллю.
- Розташуйте філе скумбрії поверхні картоплі та помідорів.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.