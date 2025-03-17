Рус

Готуйте одразу подвійну порцію, бо рідні попросять добавку: рецепт смачної рибки з картоплею та томатами (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Запечена скумбрія з овочами
Запечена скумбрія з овочами. Фото Скріншот TikTok/pollicooking, колаж "Телеграф"

Дуже поживна та швидка у приготуванні страва

Приготування смачної вечері не завжди потребує багато часу та зусиль. Простий набір інгредієнтів і мінімум підготовки – все, що потрібно для цієї запеченої рибної страви.

Скумбрія виходить соковитою, картопля – м'якою та ароматною, а помідори додають страві приємну кислинку. Усе готується в одній формі, що робить процес ще зручнішим. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує легкі та корисні страви.

Рецептом поділилась фудблогерка pollicooking.

Інгредієнти:

  • Скумбрія (філе) — 3 шт
  • Картопля — 500 г
  • Помідори чері — 200 г
  • Спеції для риби, сіль, паприка, мікс перців, олія — на смак

Етапи приготування:

  1. Наріжте картоплю тонкими кружечками й змішайте її з міксом перців, паприкою, сіллю та олією.
  2. Рівномірно розподіліть картоплю на дні глибокої форми. Додайте також помідори чері.
  3. Зробіть невеликі розрізи на скумбрії, обсипте її спеціями для риби та сіллю.
  4. Розташуйте філе скумбрії поверхні картоплі та помідорів.
  5. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
Теги:
#Помідори #Риба #Рецепти #Скумбрія