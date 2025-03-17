Готуйте одразу подвійну порцію, бо рідні попросять добавку: рецепт смачної рибки з картоплею та томатами (відео)

Дуже поживна та швидка у приготуванні страва

Приготування смачної вечері не завжди потребує багато часу та зусиль. Простий набір інгредієнтів і мінімум підготовки – все, що потрібно для цієї запеченої рибної страви.

Скумбрія виходить соковитою, картопля – м'якою та ароматною, а помідори додають страві приємну кислинку. Усе готується в одній формі, що робить процес ще зручнішим. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує легкі та корисні страви.

Рецептом поділилась фудблогерка pollicooking.

Інгредієнти:

Скумбрія (філе) — 3 шт

Картопля — 500 г

Помідори чері — 200 г

Спеції для риби, сіль, паприка, мікс перців, олія — на смак

Етапи приготування: