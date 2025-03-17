Готовьте сразу двойную порцию, потому что родные попросят добавку: рецепт вкусной рыбки с картофелем и томатами (видео)
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Очень питательное и быстрое в приготовлении блюдо
Приготовление вкусного ужина не всегда требует много времени и усилий. Простой набор ингредиентов и минимум подготовки – все, что нужно для этого запеченного рыбного блюда.
Скумбрия получается сочной, картофель – мягким и ароматным, а помидоры добавляют блюду приятную кислинку. Все готовится в одной форме, что делает процесс более удобным. Это идеальный вариант для тех, кто ценит легкие и полезные блюда.
Рецептом поделилась фудблогерка pollicooking.
Ингредиенты:
- Скумбрия (филе) — 3 шт.
- Картофель — 500 г
- Помидоры черри — 200 г
- Специи для рыбы, соль, паприка, микс перцев, масло по вкусу
Этапы приготовления:
- Нарежьте картофель тонкими кружочками и смешайте его с миксом перцев, паприкой, солью и растительным маслом.
- Равномерно распределите картофель на дне глубокой формы. Добавьте также помидоры черри.
- Сделайте небольшие разрезы на скумбрии, обсыпьте ее специями для рыбы и солью.
- Разместите филе скумбрии поверхности картофеля и помидоров.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.