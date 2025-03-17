Готовьте сразу двойную порцию, потому что родные попросят добавку: рецепт вкусной рыбки с картофелем и томатами (видео)

Очень питательное и быстрое в приготовлении блюдо

Приготовление вкусного ужина не всегда требует много времени и усилий. Простой набор ингредиентов и минимум подготовки – все, что нужно для этого запеченного рыбного блюда.

Скумбрия получается сочной, картофель – мягким и ароматным, а помидоры добавляют блюду приятную кислинку. Все готовится в одной форме, что делает процесс более удобным. Это идеальный вариант для тех, кто ценит легкие и полезные блюда.

Рецептом поделилась фудблогерка pollicooking.

Ингредиенты:

Скумбрия (филе) — 3 шт.

Картофель — 500 г

Помидоры черри — 200 г

Специи для рыбы, соль, паприка, микс перцев, масло по вкусу

Этапы приготовления: