Лише овочі, курка і сир: ідеальний обід за мінімум часу (відео)

Запіканка з овочами та куркою завжди виходить соковитою та ситною

Куряче м'ясо люблять за його швидкість у приготуванні, ніжність і можливість створювати різноманітні страви, від смачних відбивних до легких супів та салатів. Окрім цього, курка чудово поєднується з овочами та сирами, що дозволяє експериментувати з новими смаковими поєднаннями.

Запіканка з овочами, куркою та сиром — це смачна та ситна страва, яку можна приготувати за мінімум часу. Вона ідеально підходить для обіду або вечері, адже поєднує в собі легкість курки, соковитість овочів і вершковий смак сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запіканку з овочами та куркою

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

картопля – 2 шт.;

цибуля червона – 1 шт.;

броколі – 300 г;

філе куряче – 300 г;

сіль, паприка, чорний перець, часник, італійські трави;

панірувальні сухарі – 40 г;

пармезан – 40 г;

олія – 3-4 ст. л.;

сир твердий – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо та овочі.

2.Додати решту інгредієнтів.

3.Ретельно перемішати.

4.Викласти на пергамент.

5.Відправити в розігріту духовку на 30-40 хвилин.

6.Готувати за температури 200 градусів.

7.Посипати тертим сиром, відправляємо в духовку ще на 10 хвилин.