Лише овочі, курка і сир: ідеальний обід за мінімум часу (відео)
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Запіканка з овочами та куркою завжди виходить соковитою та ситною
Куряче м'ясо люблять за його швидкість у приготуванні, ніжність і можливість створювати різноманітні страви, від смачних відбивних до легких супів та салатів. Окрім цього, курка чудово поєднується з овочами та сирами, що дозволяє експериментувати з новими смаковими поєднаннями.
Запіканка з овочами, куркою та сиром — це смачна та ситна страва, яку можна приготувати за мінімум часу. Вона ідеально підходить для обіду або вечері, адже поєднує в собі легкість курки, соковитість овочів і вершковий смак сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати запіканку з овочами та куркою
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- перець болгарський – 1 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- цибуля червона – 1 шт.;
- броколі – 300 г;
- філе куряче – 300 г;
- сіль, паприка, чорний перець, часник, італійські трави;
- панірувальні сухарі – 40 г;
- пармезан – 40 г;
- олія – 3-4 ст. л.;
- сир твердий – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Нарізати м’ясо та овочі.
2.Додати решту інгредієнтів.
3.Ретельно перемішати.
4.Викласти на пергамент.
5.Відправити в розігріту духовку на 30-40 хвилин.
6.Готувати за температури 200 градусів.
7.Посипати тертим сиром, відправляємо в духовку ще на 10 хвилин.