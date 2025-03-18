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Только овощи, курица и сыр: идеальный обед за минимум времени (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусно, полезно, аппетитно
Вкусно, полезно, аппетитно. Фото instagram.com

Запеканка с овощами и курицей всегда получается сочной и сытной

Куриное мясо любят за его скорость в приготовлении, нежность и возможность создавать разнообразные блюда от вкусных отбивных до легких супов и салатов. Кроме того, курица прекрасно сочетается с овощами и сырами, что позволяет экспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями.

Запеканка с овощами, курицей и сыром – это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за минимум времени. Она идеально подходит для обеда или ужина, ведь сочетает в себе нежность курицы, сочность овощей и сливочный вкус сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить запеканку с овощами и курицей

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • лук красный – 1 шт.;
  • брокколи – 300 г;
  • филе куриное – 300 г;
  • соль, паприка, чёрный перец, чеснок, итальянские травы;
  • панировочные сухари – 40 г;
  • пармезан – 40 г;
  • масло – 3-4 ст. л.;
  • сыр твердый – 100 г;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо и овощи.

2.Добавить остальные ингредиенты.

3.Тщательно перемешать.

4.Выложить на пергамент.

5.Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.

6.Готовить при температуре 200 градусов.

7.Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.

Теги:
#Курица #Запеканка #Готовим дома #Куряче м'ясо