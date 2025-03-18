Только овощи, курица и сыр: идеальный обед за минимум времени (видео)
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Запеканка с овощами и курицей всегда получается сочной и сытной
Куриное мясо любят за его скорость в приготовлении, нежность и возможность создавать разнообразные блюда от вкусных отбивных до легких супов и салатов. Кроме того, курица прекрасно сочетается с овощами и сырами, что позволяет экспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями.
Запеканка с овощами, курицей и сыром – это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за минимум времени. Она идеально подходит для обеда или ужина, ведь сочетает в себе нежность курицы, сочность овощей и сливочный вкус сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить запеканку с овощами и курицей
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- перец болгарский – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- лук красный – 1 шт.;
- брокколи – 300 г;
- филе куриное – 300 г;
- соль, паприка, чёрный перец, чеснок, итальянские травы;
- панировочные сухари – 40 г;
- пармезан – 40 г;
- масло – 3-4 ст. л.;
- сыр твердый – 100 г;
Способ приготовления:
1.Нарезать мясо и овощи.
2.Добавить остальные ингредиенты.
3.Тщательно перемешать.
4.Выложить на пергамент.
5.Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.
6.Готовить при температуре 200 градусов.
7.Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.