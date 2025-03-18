Только овощи, курица и сыр: идеальный обед за минимум времени (видео)

Запеканка с овощами и курицей всегда получается сочной и сытной

Куриное мясо любят за его скорость в приготовлении, нежность и возможность создавать разнообразные блюда от вкусных отбивных до легких супов и салатов. Кроме того, курица прекрасно сочетается с овощами и сырами, что позволяет экспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями.

Запеканка с овощами, курицей и сыром – это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за минимум времени. Она идеально подходит для обеда или ужина, ведь сочетает в себе нежность курицы, сочность овощей и сливочный вкус сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить запеканку с овощами и курицей

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

перец болгарский – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

лук красный – 1 шт.;

брокколи – 300 г;

филе куриное – 300 г;

соль, паприка, чёрный перец, чеснок, итальянские травы;

панировочные сухари – 40 г;

пармезан – 40 г;

масло – 3-4 ст. л.;

сыр твердый – 100 г;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо и овощи.

2.Добавить остальные ингредиенты.

3.Тщательно перемешать.

4.Выложить на пергамент.

5.Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.

6.Готовить при температуре 200 градусов.

7.Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.